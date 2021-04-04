«Это проблема не врачей, а диагностики»: Можно ли было спасти 18-летнего футболиста «Знамени Труда»

Футбольный матч между молодежными командами из Орехово-Зуева и Павловского Посада завершился досрочно. Во втором тайме упал в обморок игрок «Знамени Труда» Никита Сидоров. Прибывшая на место реанимационная бригада спасти 18-летнего юношу не смогла. Предварительным диагнозом назвали аневризму сосудов головного мозга. Опрошенные «360» специалисты заявили, что проблемы с диагностикой спортсменов остро стоят по всей стране.

Смерть на матче

Команда «Знамя Труда» принимала на своем стадионе «Торпедо» команду из Павловского Посада. Никита Сидоров вышел на поле во втором тайме. Генеральный директор орехово-зуевского клуба Михаил Пузанов объяснил, что такие матчи перед началом сезона проводятся регулярно.

«Он вышел во втором тайме, проиграл пять минут побежал и стало плохо. Упал и потерял сознание», — рассказал собеседник «360». Директор пояснил, что на помощь спортсмену прибежали тренер, отец и спортивный врач команды. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи и реанимобиль.

«Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня», — поделился Михаил Пузанов. Он пояснил что предварительный диагноз, аневризма сосудов головного мозга ему назвал врач, который вел реанимационные мероприятия. Официального заключения, что именно произошло с Никитой пока нет.

Директор клуба отметил, что все игроки в начале сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр. «Парень был здоровее всех», — подытожил Михаил Пузанов.

Проблема диагностики

Аневризма — это нарушение стенки кровеносного сосуда. На ней формируется своеобразный пузырь, который заполняется жидкостью. При большом раздувании он может лопнуть в любой момент и кровь попадает напрямую в мозг. Это может привести к параличу или мгновенной смерти.

Врач спортивной медицины Ринат Акбаров рассказал «360», что первые признаки проблемы с сосудами у спортсменов — это повышенная утомляемость и головные боли.

Это же сосудистая система. Там сконцентрированы нервные окончания. Неправильно работающий капилляр приводит к дискомфорту. Спортсмен не может полностью работать на тот потенциал, который у него есть. Врач на это должен реагировать Ринат Акбаров Врач спортивной медицины

По словам специалиста, физическую нагрузку при таком диагнозе нужно сократить.

Ринат Акбаров отметил, что для диагностики спортсменов по всей стране нужно восстановить диспансерную службу. Пока же досконально обследуют только футболистов сборной или крупных клубов.

«Когда я был в спорте были постоянные: осмотр, медосмотр и кураторство. Сейчас появились пробелы. Необходимо дорогостоящее оборудование для обследования спортсменов. Сейчас качественный подход упущен», — объяснил он.

Большая часть клубов Российской премьер-лиги направляет своих футболистов в крупный московский центр на обследования, рассказал «360» спортивный врач Виталий Иконников. Он пояснил, что не все региональные медицинские центры могут предоставлять такие виды обследований.

«Все команды проходят обследование в Москве. Потому что все боятся каких-то осложнений и хотят детального анализа», — поделился он.

При этом он отметил, что в последнее время в стране есть большие проблемы с диагностикой. Врач, когда получает результаты анализов и исследований иногда затрудняется поставить точный диагноз.

«Потом выясняется, что там что-то не досмотрели, что-то не увидели. Но это же не проблема врача, а проблема диагноста. Врач отталкивается от того, что ему предоставили. Его нельзя даже винить в этом», — подчеркнул он.

Виталий Иконников рассказал, что у футболистов берут анализы, проверяют легкие, смотрят на работу сердца, следят за степенью восстановления и другие процедуры. После этого главный спортивный врач диспансера изучает все результаты и решает допускать спортсмена или нет. Если есть отклонения от нормы, то данные передают врачу команды, который отправляет спортсмена на повторную диагностику.

Проблема молодых

В мае 2020 года 19-летний футболист итальянского футбольного клуба «Аталанта» Андреа Ринальди умер в реанимации больницы города Варезе. Туда он попал из-за аневризмы сосудов головного мозга.

Его госпитализировали из дома 8 мая. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Два дня они пытались его спасти, но 10 мая он скончался.

Ринальди занимался футболом с раннего детства и подавал большие перспективы. В команде он занимал место полузащитника. До 20-летия спортсмен не дожил почти полтора месяца.