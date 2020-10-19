МКС ремонтируют зубными щетками, скотчем и тампонами. Вам смешно, а это норма

Временные средства помогли экипажу МКС устранить утечку в одном из отсеков. В этот раз на помощь команде пришел пакетик чая. Космонавты довольно часто используют подручные средства, чтобы решать проблемы, ведь сварочных аппаратов на станции нет.

Помощь «Звезде»

В понедельник экипаж Международной космической станции устранил утечку в российском модуле «Звезда», которая появилась еще в августе. Дыру на МКС удалось найти с помощью пакетика чая только в конце сентября. Движение чаинок в условиях космоса показало команде, где именно находится пробоина, а наружные камеры ее зафиксировали. До этого в октября космонавтам предложили найти речь с помощью ватных тампонов. А в самом начале месяца для определения места утечки дважды использовали конфетти.

При этом 15 октября говорилось, что воздух утекает из так называемой царапины, и тогда ее хотели заделать куском поролона и клейкой лентой. Задача поролона в сложившейся ситуации — создать пузырь, а скотч будет держать конструкцию.

Еще раньше NASA транслировало переговоры экипажа МКС, который обсуждал варианты борьбы с проблемой. И тогда, 9 октября, среди средств, которыми можно было заделать пробоину, назывался пластилин.

«Крис (американский астронавт Кристофер Кэссиди — прим.ред.) должен передать вот этот герметик, пластилин. Там особенность какая: в перчатках надо работать, потом раскатать, посмотришь как тебе попроще будет», — сказал специалист центра управлениями полетами российскому космонавту Ивану Вагнеру.

Для поиска утечки в том числе использовали прибор из медицинской аптечки — стетоскоп. Это предмет, которым врачи слушают сердце и легкие.

Из-за дыры давление на МКС падало со скоростью миллиметр ртутного столба за восемь часов. В «Роскосмосе» уверяли, что это безопасно для экипажа станции и не мешает полету объекта.

Тампоны в МКС

В августе 2018 года на МКС внезапно упало давление. Этому предшествовало появление отверстия в обшивке размеров в два миллиметра в обшивке «Союза». В рамках срочного ремонта космонавты сначала заклеили дыру липкой лентой, которая не теряет свои свойства при экстремальных температурах, а потом экипаж укрепил самодельную заплатку герметиком и марлей. К декабрю этот марлевый тампон уже почти рассыпался.

В отчете NASA говорится, что космонавты искали проблему с помощью подручных средств — зубной щетки и эндоскопа.

Простые способы для сложной МКС

Обывателю сложно представить, что дыры на МКС заделывают скотчем, марлей, а ищут с помощью приборов врачей. По словам советского космонавта и доктора технических наук Виктора Савиных, на станции просто нет других инструментов. Никто не будет везти на МКС сварочные аппараты, объяснил Савиных «360».

Других инструментов нет, которые нужны для работ. Сварку с собой везти? Нельзя. Они взяли с собой герметик. Самое главное найти место течи, а потом герметиком закрыли и все Виктор Савиных.

МКС — живой организм со своими проблемами. Станция может колебаться в пространстве, небольшие объекты могут в нее врезаться — отсюда и дыры, и, как следствие, утечки.

Беспокоиться за космонавтов не стоит. Отверстия довольно быстро находят, хоть и сама станция огромная. Это происходит так: по очереди закрываются те или иные отсеки и проверяются.

По словам Савиных, чаще всего космонавты пользуются герметиком. Потом остается только контролировать заделанное место, чтобы он не отвалился и не пропускал воздух.

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Подручные средства — последняя надежда

Летчик-космонавт Юрий Усачев в беседе с «360» отметил, что такие новости с МКС могут вызывать улыбку у обывателя, но далеко не всегда проблемы МКС ищут и устраняют с помощью подручных средств. Их применяют только в крайних случаях, когда современные методы не работают.

Там есть датчики, мановакууметры — точные измерители давления. Измеряется темп падения давления, по этому рассчитывается резервное время, пока давление упадет до 550 миллиметров, когда экипаж должен покидать [МКС]. В зависимости от резервного времени, если это часы, можно провести процедуру поиска негерметичного отсека Юрий Усачев.

Действительно, если экипаж замечает сильное падение давления, перед ним встает выбор: пожертвовать отсеком или покинуть корабль.

Усачев добавил, что фактически изолентой никто не ремонтирует МКС. Для этого, по его словам, «есть более серьезное средство», в том числе специальный пластырь. На изоленту он, естественно, не похож.