Москвичку, обвинившую мужа в побоях, обязали выплатить ему компенсацию. Почему это дело касается всех
Решение о выплате компенсации принял Никулинский суд Москвы. Заседание прошло 27 августа. Живов подал иск о защите чести и достоинства к бывшей супруге, а также «Коммерсанту», РБК и издательству «Конде Наст» (выпускает российские версии журналов GQ, Vogue, Tatler).
Суд определил взыскать с Ирины Живовой компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. В картотеке суда указано, что иск удовлетворен частично. Само решение пока не опубликовано.
Живова записала видеообращение (есть в распоряжении «360»), в котором рассказала, что разбирательство длилось почти год. Истец требовал от нее один миллион рублей. Также она еще раз пересказала историю о рукоприкладстве.
Адвокат Живовой Виктория Дергунова рассказала в другой видеозаписи, поступившей в «360», что суд посчитал не соответствующей действительности фразу «нанес побои» в посте, который Ирина выложила в Facebook в октябре прошлого года.
Доказательства побоев — протоколы об административном правонарушении, справки из травмпункта и медицинские заключения — суд, по ее словам, не стал принимать во внимание.
Судья исходил из того, что пока нет решения по административному делу о побоях, Живова не может о них заявлять.
Адвокат считает такое решение прецедентным, поскольку оно «ставит под угрозу публикации всех жертв домашнего насилия, в которых они хотели поделиться своим пережитым опытом и почувствовать, что они не одни и они не виноваты».
Защита будет оспаривать решение Никулинского суда.
Также Дергунова напомнила о том, что Ирина и Евгений Живовы уже год судятся из-за общих детей. В сентябре 2019 года Никулинский суд решил, что две дочери пары должны жить с отцом. 26 августа 2020 года Мосгорсуд отменил это решение, определив, что дети должны жить с матерью, сообщила защитница.
По мнению Ирины Живовой, иск о защите чести и достоинства был подан, чтобы «по максимуму затянуть разбирательство и передачу в суд дела по административному правонарушению — по тем самым телесным повреждениям, которые нанесены». Теперь, считает Ирина, бывший муж может заявить, что и самих побоев не было.