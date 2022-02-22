Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2». Вроде как оценку безопасности проводила еще правительство Ангелы Меркель. А сейчас геополитическая ситуация требует новой проверки. И якобы, если анализ будет не позитивным, поток не согласуют. Однако эксперты уверены, что этого не произойдет. Очень уж Европе нужен российский газ.

Повторная проверка «Северного потока — 2»

Министерство экономики Германии отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по «Северному потоку — 2». Об этом заявил глава ведомства Робер Хабек. Он напомнил, что оценку безопасности проекта делало правительство предыдущего канцлера — Ангелы Меркель. Завершился анализ 26 октября. В результате него было решено, что «Северный поток — 2» не угрожает безопасности энергоснабжения. Однако теперь ситуация якобы могла измениться.

«Я считаю, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждают к новой оценке. Поэтому в следующие недели и месяцы этот шаг будут последовательно готовиться, а сегодня этот доклад был отозван. Он является условием, чтобы осуществилась сертификация. Это будет сделано вновь, будет сделан новый анализ. Пока этот анализ не завершен или если оценка не будет позитивной, то „Северный поток“ нельзя будет согласовать», — процитировало Хабека РИА «Новости».

Минэкономики сделало это по поручению федерального канцлера Олафа Шольца. По его словам, это лишь звучит формально. На самом деле, это необходимый шаг для ввода трубопровода в эксплуатацию.

Газ как предмет переговоров

После заявлений немецкой стороны цены на газ в ЕС начали расти быстрее. Они вновь превысили отметку в 900 долларов за тысячу кубометров. Тем временем рубль и российский рынок акций практически не отреагировали. Газ всегда является предметом переговоров. Это и большая экономика, и большая политика одновременно. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Что касается сертификации, процесс и так честно говоря был заторможен. Его откровенно тормозили под бюрократическими предлогами. В реальности, уверен, за ними стояли политические мотивы», — отметил Митрахович.

По его словам, сертификация должна была пройти летом 2022 — в лучшем случае. И то ее могли перенести, используя юридические зацепки. Теперь же процесс возобновится, когда этому будет способствовать политическая ситуация. Возможно, это произойдет уже через полгода, считает эксперт, а может, не произойдет вовсе.

«Тут же обсуждается сценарий санкций, которые касаются не только „Северного потока — 2“. <…> Все зависит от политической ситуации. Вытаскивать трубы из воды никто не будет, очевидно. Они могут там лежать и ждать своего времени», — отметил Митрахович.

Ответ России на возможные санкции ЕС и США

Россия же в такой ситуации будет ориентироваться на санкции американской стороны. Если США объявят достаточно мягкие меры, то все останется, как есть. Если эти ограничения будут слишком жесткими, нельзя исключать вариант приостановки транзита через Украину.

«Тогда Европа будет смотреть, что ей делать. Может, запускать „Северный поток — 2“», — отметил Митрахович.

Речь идет о конъюнктуре сейчас: кто от кого и чего сможет добиться. На данный момент Германия лишь продемонстрировала, что может не запустить «Северный поток- 2». Об этом рассказал политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков.

«Санкциям могут подвергнуться любые отношения: экономические, гуманитарные, научные, технические — любые отношения, которые есть, могут быть целенаправленно искажены. Но в условиях взаимозависимого мира неизвестно, кто пострадает, а кто приобретет. <…> В России есть сторонники национального пути развития. <…> В стратегической перспективе Запад теряет возможность вести взаимовыгодное сотрудничество с Россией», — подчеркнул Волчков.

При этом директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев уверен, что трубопровод все же запустят, ведь без него Европе не обойтись.