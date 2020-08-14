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    14 августа 2020, 23:59

    Спецслужбы США опасаются «Дроворуба». Опять виноваты «эти страшные русские»?

    Арина Гудилова

    Спецслужбы США снова обвинили Россию в хакерских атаках. Якобы они создали шпионский вирус, который представляет опасность для систем служб безопасности США и Пентагона. Что из себя представляет ПО и в чем еще обвиняли русских хакеров — в материале «360».
    Спецслужбы США опасаются «Дроворуба». Опять виноваты «эти страшные русские»?

    Агентство нацбезопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США обвинили группу хакеров из Fancy Bear в создании вредоносного программного обеспечения «Дроворуб» (Drovorub). Спецслужбы уверены, что хакеры работают в подразделении Главного разведывательного управления (ГРУ) России. А сам вирус якобы используется для кибершпионажа.

    «Drovorub представляет угрозу системам национальной безопасности, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы США», — подчеркнуло АНБ.

    Кроме того, ведомство подготовило и разместило инструкции для сотрудников данных подразделений, которые отвечают за кибербезопасность.

    Что такое Drovorub

    Как утверждают АНБ и ФБР, когда эта программа оказывается на компьютере жертвы, она «дает возможность прямой коммуникации системой управления», который в свою очередь находится под контролем сторонних деятелей.

    Таким образом «Дроворуб» может принимать и передавать различные файлы, выполнять произвольные команды, перенаправлять сетевой трафик на другие узлы сети. Кроме того, вирус пользуется маскировкой для ухода от обнаружения.

    Спецслужбы США опасаются «Дроворуба». Опять виноваты «эти страшные русские»? | Изображение 1
    Источник фото: https://media.defense.gov/

    Опять эти русские

    Российские хакеры и ГРУ с завидной регулярностью «угрожают» западных спецслужб и СМИ. Одним из самых громких обвинений можно считать «вмешательство» в американские выборы в 2016 году.

    Тогда в сеть утекли электронные переписки между членами национального комитета Демократической партии (НКДП). Из этих данных стало известно, что руководстве партии строили заговор против сенатора Берни Сандерса. В США считают, что рассекречивание этих данных помогло победить Дональду Трампу в президентской гонке.

    В 2017 году Fancy Bears заподозрили в разработке нового вируса, поражающего компьютеры Apple Mac. Вирус получил имя Xagent и представлял собой троянскую вредоносную программу. Она получала доступ к документам iPhone или iPad, хранившимся на резервных копиях взломанного компьютера.

    В 2018 году российских хакеров обвинили в атаках на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Тогда были опубликованы данные о 150 пойманных на допинге футболистах. В 2016 году их количество увеличилось до 200. Кроме того, в Сети оказались имена игроков, которым разрешили употребление запрещенных препаратов в качестве терапии. По версии спецслужб, целью атак была дискредитация WADA.

    В этом году службы кибербезопасности сразу нескольких стран — США, Великобритании и Канады заявили, что подверглись нападкам. В этот раз хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разработке вакцины против коронавирусной инфекции.

    Во всех этих случаях Россия отрицала обвинения. В то же время со стороны западных коллег не было явной конкретики и доказательств причастности.

    Новости SMI.FM