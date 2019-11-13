Эти чертовы машины все умнее! Писателям и журналистам пора на покой из-за нейросети-копирайтера

Лингвист Максим Ильяхов протестировал работу новой нейросети, которая сама может сгенерировать текст на основе только одной фразы, введенной человеком. Результатом своего эксперимента Ильяхов поделился в Instagram. И надо признать, что текст нейросети получился довольно неожиданным. «360» разбирался в работе нового сервиса.

Русский лингвист и редактор Максим Ильяхов поделился в Instagram результатами эксперимента с нейронной сетью Talk to Transformer. Суть сервиса заключается в том, что на основе только одного предложения, которое вводит человек, робот создает текст.

Экспериментальная фраза Максима была: «Трудно начинать с нуля, если ты молодая мама» — он ввел ее в специальном поле, после чего нейросеть начала «писать».

На первый взгляд сгенерированный текст вполне связный. С его переводом на русский язык (нейросеть «пишет» на английском) помог Google-переводчик. По словам Максима, в итоговом тексте он не исправил ни одной буквы.

Да, в переводе есть некоторая неестественность, но несмотря на это результат получился неожиданным, и даже пугающим.

«Сырая технология, нулевое участие человека, но это уже работает», — написал Максим в комментарии к серии опубликованных фото.

Работа нейросети действительно поражает и устоять перед ней практически невозможно. Вводим простое предложение: «На прошлых выходных поехали с друзьями на пикник». Дальше просим машину составить на его основе текст.

Источник фото: телеканал «360»

Дальше переводим текст с помощью Gооglе-переводчика и получаем конечный результат. И, надо сказать, он пугает — нейросеть «написала» трагичную историю.

Источник фото: телеканал «360»

Пробуем еще раз. Повторяем ту же схему, только на этот раз специально задаем веселый тон: «На вечеринке все отдыхали и веселились».

Источник фото: телеканал «360»

На этот раз нейросеть «написала» текст про группу студентов, устроивших вечеринку в кампусе.

Источник фото: телеканал «360»

Дальше решаем «усложнить» задачу и составить текст уже не про вечеринки. Задаем тему: «Возможно ли, что искусственный интеллект будет работать вместо людей». И проводим те же манипуляции, что и в предыдущие разы.

Интересно, что в тексте нейросеть составила повествование от лица человека. Робот-автор сгенерировал предложение и составил на его основании вопрос: «Возможно ли, что искусственный интеллект будет работать вместо людей, чтобы помогать людям ориентироваться и принимать решения, или он может стать настолько продвинутым, что машины смогут делать все, что могут люди, и делать это лучше?». Дальше нейросеть «ставит» еще несколько вопросов на эту тему и даже предлагает читателям обратиться к колонке, написанной якобы автором этого текста.

В конце сгенерированной истории «автор текста» предлагает обратиться к слону и на этом перевод обрывается. Но несмотря на смешную ошибку в придуманной нейросетью истории, общий вывод можно назвать почти пугающим, ведь теперь у людей появился повод для размышлений: как скоро такие проекты перестанут быть просто развлечением, и что еще может научиться делать нейросеть.