«Эта тварь лишила нас не только дочери, но и внуков». Главное об убийстве школьницы из Тамбовской области

13-летняя школьница из села Бокино Тамбовской области пропала 7 марта по дороге с дискотеки. Следователи задержали 35-летнего жителя соседнего Котовска Александра Липатова. Мужчина назвал несколько разных версий того, как мог убивать девочку. Родители школьницы не верят ни в одну из них.

«Она звала о помощи»

По словам Татьяны, матери девочки, Лиза была скромной девочкой, хорошо училась. Ее любили сверстники. Если она куда-то уходила, всегда предупреждала, была на связи, часто звонила. Так было и вечером 7 марта. Лиза дошла до дискотеки и позвонила родителям, что дошла. Это — видеозапись с той самой дискотеки, на которой была девочка

А потом связь с ней оборвалась. Последнее, что она сказала родителям по телефону, что идет домой мимо магазина — то есть вот-вот должна дойти до дома. Камеры, установленные в селе, последний раз записали школьницу в 21:45.

«Она ушла раньше. На дискотеке все было обычно, с нее она пошла раньше. Но потом люди слышали крики, и там была какая-то подозрительная машина. Номера и марку машины называли разные. Мы уже запутались. Девочки, которые оставались в клубе, слышали какие-то визги. Она звала о помощи», — продолжила Татьяна.

Заметает следы?

Тело девочки нашли в лесу, за много километров от дома. Ее обнаружили вечером 11 марта в лесу у Котовска — недалеко от дома подозреваемого. Задержанный сразу начал давать признательные показания, но каждый раз разные. Родители девочки считают, что он путает следы.

«Подозреваемый путает следствие и делает это специально Мое мнение — он хочет скрыть следы изнасилования. Сначала он говорил, что ее зарезал и закопал, но это нужно место показать — где. А потом он сказал, что ее нечаянно сбил на дороге. Но это неправда, даже по времени не сходится. Следы должны были оставаться, а их нет», — добавила мать Лизы.

Тело девочки отправили на экспертизу. Уже готовы предварительные результаты.

«Нас лишили не только дочери»

«Судебно-медицинские эксперты обнаружили у потерпевшей черепно-мозговую травму, синяки и кровоподтеки в области лица. По предварительным данным, причиной ее смерти стала механическая асфиксия. Характер и локализация телесных повреждений на теле жертвы не подтверждают версию подозреваемого об имевшем место дорожно-транспортном происшествии», — рассказали в региональном Следственном комитете.

То есть Липатов не сбивал школьницу на дороге. Асфиксия — это удушение. Девочку задушили и закопали мертвой в лесу. Выходит, версия родителей Лизы может оказаться недалека от истины.

«В интернет лучше не выходить, а то можно вообще сойти с ума. У нас младший ребенок инвалид, и эта тварь лишила нас не только дочери, но еще и внуков», — заключила Татьяна и разрыдалась.

Лиза пропала вечером 7 марта. Ее искали более 600 человек. Задержанный по подозрению в причастности к исчезновению ребенка Липатов вначале сказал, что сбил девочку на дороге, испугался и сбросил тело в реку. Водолазы труп так и не нашли, а экспертиза не обнаружила на машине следов ДТП. Потом он выдвинул другую версию, что зарезал девочку. Но и она не подтвердилась. Волонтеры 11 марта нашли Лизу закопанной в лесу. Экспертиза пришла к выводу, что девочку задушили.