Эстонцев захотели оставить без красных гвоздик на 9 Мая. Так Прибалтика переписывает историю

Один из крупнейших поставщиков цветов в Эстонию решил отказаться от продажи красных гвоздик 9 Мая. Фирма не одобряет российскую операцию на Украине. Поэтому руководство компании решило, что отмечать 9 Мая сейчас неэтично, а получать выгоду на этом — аморально. Так в странах Прибалтики пытаются отрицать собственную историю и все, что связано с Великой Отечественной войной, уверены специалисты.

Эстонии останутся без красных гвоздик на 9 Мая

Жители Эстонии могут остаться без красных гвоздик на 9 Мая. Один из крупнейших поставщиков цветов в стране Nurmiko Hulgi OÜ решил принципиально не привозить эти цветы и не выставлять их на продажу.

Представители компании подчеркнули, что негативно относятся к спецоперации на Украине и не считают в нынешней ситуации празднование Дня Победы уместным. Более того, руководство компании надеется, что это решение поддержат другие поставщики цветов.

«Мы надеемся, что станем примером для оптовых складов, работающих в той же сфере, и будем в принципе единодушны и солидарны в этом конкретном решении», — заявила генеральный директор организации Марика Мяги.

Тем временем каждый год в Таллине 9 мая тысячи жителей приходят на Военное кладбище, где расположен монумент Воину-освободителю, известный также как «Бронзовый солдат». Люди приносят к памятнику, в основном, красные гвоздики.

Борьба с историей в Прибалтике

В странах Прибалтики существует борьба с историческими событиями, в том числе с происходящими во время Великой Отечественной войны. Об этом «360» рассказал политолог Александр Асафов.

«Безусловно, страны, где до сих пор ветераны войск СС проводят свои марши, относятся мягко говоря недружественно к важным датам Великой Отечественной войны, считая это вредным идеологическим наследием СССР. Поэтому, конечно, всячески пытаются ограничить людей, которые стараются чтить, возлагать цветы. Чинят им различные неудобства», — пояснил Асафов.

Он напомнил, что именно в странах Прибалтики часто происходят осквернения памятников советским военным и даже притеснения русскоязычного населения. По словам политолога, в истории есть несколько неприятных для государств этого региона страниц.

«Много предков граждан этих стран сотрудничали с нацистами. <…> Там происходили чудовищные вещи по отношению к еврейскому и иному населению, причем от рук местных, по большей части. Об этом немцы писали в мемуарах. Поэтому, возможно, это (отношение к Великой Отечественной войне и ее истории — прим. ред.) связано с этим», — отметил Асафов.

Он подчеркнул, что идеология всех партий в Эстонии солидарна по одному вопросу — отношения к России и связанной с ней истории.

«Они не отмечают 9-го мая, отмечают 8-го мая. Исходя из этого, и действуют дальше», — пояснил политолог.

Абсурдный повод никого не остановит

Ситуация с гвоздиками наверняка объясняется каким-нибудь «абсурдным поводом», отметил Асафов. Он назвал это очередной попыткой помешать людям отдать дань памяти и возложить цветы в важный для них день.

«Это нелогично, но это никогда не останавливает — в контексте борьбы с прошлым», — подчеркнул политолог.

С этим согласна и политтехнолог Алена Август. Она отметила, что в том, чтобы не поставлять в Эстонию красные гвоздики, не никакой логики.

«Логики нет абсолютно никакой. Хотят разделить людей хоть по каким-нибудь признакам и привести людей к противостоянию, даже в контексте таких святых вещей», — пояснила она.

День Победы отменить невозможно

Август подчеркнула, что можно, конечно, попробовать отменить привычные уже действия и ритуалы, но Победу отменить нельзя.

«Во всех странах, в том числе бывших наших республиках, есть люди, которые помнят и о войне, и о Победе. И вот такие запреты только больше заставят их защищать свои убеждения и идеалы», — уверена политтехнолог.

Она добавила, что русофобия в странах Прибалтики растет, так как всячески подогревается Западом. Это не то, что на самом деле чувствуют люди. Это то, что пытаются их заставить чувствовать, манипулируя мнениями, пояснила Август.

«Это однобокая подача информации, это всяческого рода запреты. Понятно, что подрастает поколение, которое воспитано уже в таком информационном поле. Им сложно сориентироваться в том, что происходит», — заключила политтехнолог.