Эстония потребовала от России «вернуть» земли. Придется Таллину встать в очередь

Эстония заявила, что Россия должна вернуть прибалтийской стране «аннексированные территории». Официальные и не очень претензии на кусочки РФ предъявляют Япония, Азербайджан, Китай и другие. «360» рассказывает, с какой целью делают такие заявления.

О том, что Россия должна вернуть аннексированные у прибалтийского государства территории, заявил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал политик в Facebook.

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Его заявление стало ответом на интервью главы Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева РИА «Новости». В беседе с агентством он пояснил, что в своих притязаниях эстонцы апеллируют к подписанному в 1920 году Тартускому мирному договору и отказываются ратифицировать пограничный договор.

По документу 1920 года Эстонии достались части Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году территории вернулись в состав РСФСР. В России Тартуский договор считается утратившим силу, в прибалтийской стране — наоборот.

Спекуляция на угрозе

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов пояснил «360», что претензии Эстонии, например, направлены на то, чтобы не ратифицировать приграничный договор в обозримой перспективе.

Причин для этого может быть много. От внутренних трений правых сил с околоцентристскими политиками прагматического толка до сценариев военных учений НАТО, почти в каждом из которых запалом гипотетического конфликта становится ситуация в Прибалтике. Отсутствие договора, по его мнению, не ставит границы под вопрос, но дает пространство для маневров и спекуляций.

«Спекуляции на этой теме нужны самим прибалтийским странам. Потому что главный товар, который они „продают“ на международной арене, — российская угроза. Наличие подписанного и ратифицированного договора о границах ее снижает. А это означает меньший уровень военной поддержки», — сказал он.

Другие претенденты

Ранее претензии на кусочки РФ высказывали и другие прибалтийские страны. В частности, Латвия требовала вернуть переданный ей по Рижскому мирному договору 1920 года Пыталовский район Псковской области. Про эти земли президент Владимир Путин сказал: «от мертвого осла уши им, а не Пыталовский район». После подписания договора о границе в 2007 году Латвия поумерила свои амбиции.

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В 2017-м депутат литовского Сейма Линас Бальсис заявил о необходимости возвращения Калининграда и области в Европу. Он пояснил, что после Второй мировой войны СССР временно, до установления окончательного мира в Европе, получил эти земли. После референдума в Крыму по поводу вхождения полуострова в состав России послевоенное устройство Европы было нарушено, поэтому Восточной Пруссии, заявил он, пора домой. Официальные власти парламентария не поддержали.

О претензиях на полуостров со ссылкой на заключенный аж 230 лет назад Екатериной Великой Кучук-Кайнарджийский договор планировала заявить Турция. По крайней мере, так сообщалось в газете Hürriyet.

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Среди других претендентов — Япония с притязаниями на четыре южнокурильских острова, Финляндия, мечтающая о Карелии и Выборге, Абхазия, желающая получить вторую половину села Аибга у Сочи, и КНДР, не соглашающаяся признать российским остров Ноктундо в Хасанском районе Приморского края.

Тем временем Тайвань никак не может разобраться с Китаем по поводу собственной территориальной принадлежности. Зато не признает российскую принадлежность Тывы и части левобережных земель Амура.

Китаю же, зачем-то, очень понадобились 17 гектаров горноалтайской местности (на высоте 2,5-3 тысячи метров!). Говорят, граница сместилась и «исконно китайские территории» добавились к РФ. Одним словом, с миру по нитке, китайцам — рубашки.

Цель претензий

Причины, по которым некоторые государства время от времени претендуют на части России, разные, пояснил Михаил Ремизов. Япония, например, в самом деле хочет вернуть, как она считает, ее острова. Страна готова ждать, но ждать, постоянно настаивая на своем. И таких государств, готовых «сыграть в долгую», выжидая удобного случая, немало.

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«Наша страна в ХХ веке дважды распадалась. Многие соседи думают, что это может повториться. И на этот случай нужно иметь свои заявочные позиции. Основание может быть любым. Это просто заявочные позиции, выдвигающиеся не для того, чтобы их реализовали здесь и сейчас», — добавил он.

Некоторые из таких притязаний не выходят на официальный уровень, а существуют в виде общественного ожидания. Наглядный пример — жители Китая, считающие Приамурье и Приморский край частью Поднебесной. В Азербайджане бытует мнение, что часть Дагестана, где проживают лезгины, должна принадлежать ему.