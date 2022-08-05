Эстония подстрекает Евросоюз к разрыву отношений с Россией. Поможет тактика экономической блокады

В Эстонии предложили Евросоюзу запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Аналогичные идеи витают и в Финляндии. Страна заявила, что вопрос стоит обсудить на неформальной встрече глав МИД государств Евросоюза в конце августа. Гадать о том, каким будет ответ России, не приходится: западные политики понимают только язык силы. Да и туриндустрия РФ из-за этого потеряет мало, в отличие от зарубежной.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал «увеличить цену за агрессию России и еще больше изолировать страну», в том числе посредством новых санкций. Не исключено, что запрет на выдачу шенгенских виз включат в следующий пакет ограничительных мер ЕС.

Глава МИД Финляндии Пекка Хааависто в эфире телеканала Yle тоже указал на необходимость «обсудить практику стран Шенгенской зоны, которые все еще выдают визы россиянам». Рассмотреть вопрос он предложил главам МИД Евросоюза. Приоритет министр призвал отдавать заявителям, желающим «посетить Суоми по семейным обстоятельствам, для работы или учебы».

Обоснованный ответ

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и профессор Николай Межевич в беседе с «360» отметил, что ответ со стороны РФ на возможный запрет шенгенских виз известен и с точки зрения обоснования не нов.

«Любые торгово-экономические, научные, экологические и прочие связи с Эстонией должны быть немедленно разорваны», — сказал он.

В качестве примера Межевич привел соглашение по охране трансграничных водных систем — Псковского, Чудского и Теплого озер и реки Нарвы. Наиболее заинтересованной стороной в нем является эстонская. И выйти из договора стоит немедленно, прекратив работу всех комиссий.

Эстония нужно официально объявить страной, находящейся с нами в состоянии квази- или прокси-войны. Если мы не ответим, они просто начнут убивать людей на улицах и сжигать в церквях. Это, к сожалению, характеристика текущего эстонского режима. Уговоров он не понимает — только силу. И сила должна быть применена, но не военная Николай Межевич президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

С Финляндией, по его словам, необходимо поступить аналогичным образом — применить тактику полной экономической блокады.

Эстония как провокатор

Отношения России и ЕС в целом уже сейчас находятся на грани, а Эстония провоцирует разрыв Евросоюза и РФ. И некоторые возможности, заметил Межевич, для этого у нее есть.

«Задача Эстонии заключается в том, чтобы такую жесткую позицию, как занимает она, а точнее — эстонская политическая элита, занял весь Евросоюз. С Португалией, с Мальтой — со странами, которые не готовы к такой жесткой линии», — пояснил профессор.

При полном запрете всех туристических контактов с ЕС основные потери, добавил он, понесет как раз не Эстония. Подобный шаг сильнее всего ударит по странам, которые зависимы от российского туризма на сотни миллионов евро.

«Это страны теплых морей и особо ценного культурного наследия. Понятно, что в Эстонии, Латвии, Литве нет ни того, ни другого», — подчеркнул Межевич.

Мнения жителей европейских стран, той же Финляндии, спрашивать никто не будет: в условиях прокси-войны стороны принимают соответствующие решения.

Общее решение

Даже если ЕС в итоге запретит выдачу шенгенских виз, россияне вряд ли что-то потеряют. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин пояснил «360», что после открытия границ 15 июля на приграничные посещения приходилось около 80% жителей Санкт-Петербурга.

«Конечно, кто-то краску не купит, которую нельзя ввозить, или транзитом не улетит. Но, в принципе, это минимальные потоки, и туристическими их не назвать», — заметил он.

Как скажется мера на Эстонии или Финляндии, сказать трудно. По этим направлениям, по словам Барзыкина, поток туристов практически не генерируется, и поездки, скорее, единичные. К тому же, существует немало транзитных точек — Белград, Стамбул, ОАЭ. Хотя Северо-Западному региону России действительно было удобно путешествовать через эстонскую или финскую границу.

«В основном Финляндию использовали для посещения по хозяйственным делам либо транзита. Эстония в туристическом плане сейчас не представляет интереса. Тем более что сейчас на этих направлениях риски очень высокие и неопределенность», — обратил внимание вице-президент РСТ.

Общее решение принимают страны Шенгена. Есть и другие государства, которые заинтересованы в скорейшем разблокировании санкций и приеме наших туристов. Венгрия, страны Средиземноморья и многие другие Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии.

Политику по шенгенским визам, напомнил Барзыкин, определяют не только Финляндия и Прибалтийские страны, хотя «кричат больше всех».

Симметричные меры у России есть, но не по всем направлениям. В РФ, по словам вице-президента РСТ, к ситуации относятся более практично. К тому же, пока идет риторика — и она заменяет многим на Западе реальные действия.

«Заявлений мы много слышим. Для нас это недружественные страны, и расстраиваться нечего», — заключил Барзыкин.

Заявления об ограничениях визового режима для россиян звучат не впервые. В Еврокомиссии уже отмечали, что полное прекращение выдачи виз в страны ЕС невозможно.