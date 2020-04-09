Паника переросла в «Ковидофобию». Виноват естественный страх смерти

В основном звонят люди в возрасте 35-50 лет, вынужденные существовать в режиме самоизоляции. Но теперь они уже боятся выйти на улицу и заразиться. Бурыгина назвала их состояние «ковидофобией» и предположила, что лечится такое достаточно просто — напуганным людям надо дать высказаться и внимательно их выслушать.

Кто-то живет один, кто-то, наоборот, испытывает стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве. Среди прочего людей волнует вопрос возможного заражения соседей. Часто за поддержкой обращаются родственники пациентов, которые в данный момент находятся в больницах, а также люди, проходящие лечение дома Лариса Бурыгина

Она добавила, что чаще всего за психологической помощью обращаются женщины. Это связано с их повышенной коммуникабельностью и тем, что мужчинам трудно признаваться в слабостях.

Врач психолог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин сообщил «360», что вряд ли в случае ковидофобии идет речь о новом психическом заболевании.

«Фобий (от др.-греч. φόβος „страх“ — прим.ред.) существует много. Самые известные — агорафобия (боязнь пауков — прим.ред.), и прочие страхи. Их количество растет в геометрической прогрессии, и термин фобия можно сочетать с любым социальным явлением. С появлением iPhone 11 Pro появилась трипофобия, боязнь трех отверстий. Подверженные ей люди боялись наведенных на них трех камер гаджета. Разных страхов сейчас большое количество, и, наверное, каждый человек может придумать свою фобию», — сказал врач.

Фомин иронично отметил, что появления ковидофобии надо было ждать давно. Звучное и красивое слово на фоне пандемии просто обязано было появиться.

«Если слово будет хорошо звучать с точки зрения маркетинга, то найдет и социальное пространство. По сути, страхи всегда про одно — про смерть. Человек чувствует угрозу, но она многолика и имеет множество проявлений в повседневной жизни. В случае вируса, опасения вполне обоснованы. Для них есть социальная основа и основа медицинского характера», — подтвердил эксперт.

Евгений Фомин уточнил, что из-за пандемии люди находятся в постоянном страхе. С одной стороны — перенасыщение информацией, когда 99% контента посвящены инфекции, с другой — информационный вакуум, ведь никто не знает, когда и чем все закончится.

Ужас перед смертью обусловлен этой тематикой. Но, как и все фобии, она имеет совершенно четкие проявления — страх и тревожное состояние. Проявляться может как ангедония, невозможность получать удовольствие. Например, от еды или секса. Или у человека нет ни на что сил, лежит на диване и не может подняться Евгений Фомин психолог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук

Тот факт, что встревоженные люди частенько находят симптомы коронавирусной инфекции у себя или близких он объяснил типичным проявлением психосоматики.

«Это называется синдром третьего курса медицинского университета. Когда студенты изучают клинические дисциплины, все перечисленные в учебниках симптомы они находят у себя. Точно также их ищет и находит испуганный человек. Если ему сказать, что при смертельной болезни начинает чесаться нос, он немедленно зачешется. Если скажут, что при коронавирусе повышена температура, то она может подняться, если человек нервничает. Человек начинает переносить на себя информацию, которую воспринимает», — резюмировал Евгений Фомин.

В любом случае, если хочется анонимно поделиться своими страхами, можно позвонить в службу поддержки Психиатрической больницы имени Ганнушкина по телефону +7 (495)150-54-45. Давно замечено, если выговоришься, становится легче. В обстановке изоляции, в четырех стенах, это поможет сохранить и свое психическое здоровье, и не испортить отношения с домашними.

А хостинг Netflix, например собирается запустить в Instagram еженедельное шоу о том, как справиться с беспокойством во время пандемии COVID-19.