Естественно и безобразно. О месячных заговорили громко

Реклама женских прокладок стала обычной для телевидения. Но здесь были свои правила игры: физиологические подробности процесса всегда оставались за кадром. Кровь заменяли голубой жидкостью, все «тесты» выглядели чисто и деликатно. До этого момента. Теперь нам показали все — и это хорошо.

Деликатную тему затронуло австралийское отделение компании Libresse (в Австралии называется Libra). В прошлом месяце появился ролик под названием Blood Normal. В описании администрация компании отметила сомнительную вещь: «Вопреки распространенному мнению, менструальная кровь не синяя. Менструация — это нормально. Ее демонстрация — тоже».

Фраза — отсылка к современным рекламам, где действие прокладки проверяют с помощью синей жидкости. Это нужно то ли для того, чтобы не травмировать людей, то ли с целью минимизировать эффект «фи» (если эта тема до сих пор кому-то неприятна).

Источник фото: YouTube / Love Libra

Открытость Libra новому обернулась 600 жалобами от зрителей, которые сочли видео неуместным. И все же ролик вошел в список реклам 2019 года с самым большим числом репортов.

Кусок данного видео появился в Сети еще в 2017 году, но тогда его демонстрировали от компании Bodyform в Англии. В то время эта реклама стала первой в истории английского (и, возможно, мирового) телевидения, когда на прокладке показали кровь — ну или ее правдоподобную имитацию.

Bodyform, Libra — это бренды, объединенные Libresse. В разных странах компания носит разные имена: во Франции — Nana, в Италии — Nucenia, Libresse — в России. По сути, австралийцы просто добавили в старую рекламу ряд новых эпизодов, которые должны были, кажется, углубить зрителей в проблему. Или хотя бы помочь ее увидеть.

Австралийцы чересчур близко к сердцу восприняли тему, преувеличив ее важность. В видео, например, показана 15-летняя девочка, у которой начались первые месячные. Большее негодование у зрителей вызвал эпизод, где девушка стоит в ванной, а по ее ноге течет кровь.

Источник фото: YouTube / Love Libra

Зачем люди жалуются на рекламу — неясно. Применять фразу «что естественно, то не безобразно» ко всем аспектам жизни, безусловно, не стоит. Но стоит ли так переживать из-за нескольких капель крови? Такую же позицию выразили в так называемом рекламном регуляторе Advertising Standards Board, который анализирует выпущенные ролики.

Люди ассоциируют месячные с чем-то грязным, неприятным и постыдным — так, в «эти дни» девушка не попросит у коллеги прокладку в присутствии коллег-мужчин, не наденет белые брюки или платье. Из-за отношения людей такие тонкости работы организма не показывают. Да и вообще кровь стараются не демонстрировать без надобности.

Но вряд ли в этом вообще есть смысл. В рекламе подгузников тоже выливают голубую жидкость — вряд ли стоит заменять ее субстанциями, более близкими к реальным. В рекламе спреев от насморка нет соплей, а туалетную бумагу в унитаз всегда смывают чистой. То же и с презервативами — Durex вряд ли покажет вам финальный вид своей продукции.

Реклама Libra важна другим — скандал с кровью перетянул все внимание на себя, и главный посыл прошел незамеченным. В рекламе достоверно показали страдания женщин во время менструации: это эмоциональные эпизоды, где даже через монитор можно поверить в режущую боль. Второй показательный момент: сообщение от девушки на работу, что она не может прийти в офис из-за тяжелых месячных.

Получается, цель рекламы не в том, снять с самой крови табу. Главная мысль, чтобы женщины могли говорить вслух о естественных вещах. Не нужно показывать менструальную кровь — она действительно неприятна, но стоит научиться относиться к ней спокойно и обыденно.

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