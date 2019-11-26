Спасти интернет и человечество. Есть план из 9 пунктов

Британский ученый Тим Бернерс-Ли, создавший вместе с Робертом Кайо систему World Wide Web (Всемирная паутина), предложил план из девяти пунктов, который может спасти Сеть от множества злоупотреблений и спасти человечество.

Как сообщило The Guardian, самым опасным злом Бернерс-Ли считает фейковые новости, политические манипуляции, нарушение конфиденциальности и другие факторы, способные повергнуть мир в «цифровую дистопию» (негативные тенденции развития, описываемые в художественной литературе — прим.ред.).

План ученого, над которым больше года работали 80 организаций, содержит девять основных принципов, по три для компаний, физлиц и правительств.

Я думаю, что страх людей перед негативом в интернете оправданно становится все больше и больше. Если мы оставим интернет таким, какой он есть, то существует вероятность, что многое пойдет не так Тим Бернерс-Ли

Документ, опубликованный веб-фондом Бернерса-Ли, уже получил поддержку более 150 организаций. В том числе, от Microsoft, Twitter, Google, Facebook и группы по защите цифровых прав Electronic Frontier Foundation. Эти принципы пока не одобрили Amazon и Twitter.

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План подразумевает, что правительства обязаны делать все, чтобы каждый желающий мог подключиться к интернету и не допускать отключений Сети. Личные данные пользователи необходимо неукоснительно защищать, и люди должны иметь возможность отказаться от их обработки.

Компании также должны сделать интернет доступным для всех и разрабатывать веб-версии для людей с ограниченным возможностями и нацменьшинств.

Сами пользователи обязаны создавать сообщества, в которых все будут чувствовать себя в безопасности и работать над появлением «богатого и релевантного» контента.

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Бенерс-Ли подчеркнул, что силы, ведущие Сеть в неправильном направлении, всегда были очень сильны.

«Независимо от того, являетесь ли вы компанией или правительством, управление сетью — это способ получения огромных прибылей или способ гарантировать, что вы остаетесь у власти», — подчеркнул ученый.

Он отметил, что люди — самая важная часть интернета. Они достаточно мотивированы для того, чтобы привлечь к ответственности и компании, и правительства.