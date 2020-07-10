Apple и Google облагают приложения налогом в 30%. Есть ли альтернатива?

Павел Дуров объяснил, как Apple не дает развиваться разработчикам и злоупотребляет своим положением на рынке. Дело в том, что компания берет 30% от продажи цифровых услуг с каждого приложения, и Дуров считает, что после вычета платы для Apple оставшихся денег часто не хватает для обслуживания IT-продуктов. То же самое происходит и на платформе Google. Но, как говорят разработчики приложений, комиссия — это стандартные правила, и во «ВКонтакте», главой которого раньше был Дуров, она тоже была. За что мировые платформы берут такую комиссию, и есть ли сейчас альтернатива Apple Store и Google Play — в материале «360».

30% — это норма

Руководитель компании Finch Дмитрий Щипачев в беседе с «360» заявил, что 30% — это нормальная комиссия, и она не ущемляет российские компании.

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«Apple берет комиссию за платежи в приложениях на своей платформе. Это их платформа, если ты не хочешь платить комиссию, ты можешь разработать свою платформу, и делай там что хочешь. Apple дает возможность разработчикам зарабатывать кучу денег и берет с этого комиссию, как хозяин платформы. Да, это нормально. Если бы этой комиссии не было, какой бы смысл был разрабатывать эту платформу?», — считает Щипачев.

Подобные заявления, и особенно от команды Дурова его сильно удивили. По его мнению, это граничит с непониманием, как работает рынок. «Скорее, я бы просто сказал, что это дешевый пиар», — отметил собеседник «360».

По его словам, комиссию в 30% Apple берет далеко не со всех платежей, а только с тех, которые платятся за виртуальные покупки в приложениях. То есть, если пользователь в приложении, например, покупает себе ботинки, условно говоря, то комиссия не платится.

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Он также привел в пример Китай, где Google Play вообще нет. Там каждый инвентор телефонов разрабатывает свою собственную платформу, свой собственный магазин приложений и распространяет их там как угодно.

Это отличный пример того, как можно делать без Google. Если тебя не устраивает конкретная комиссия, ну тогда не работай на этой платформе Дмитрий Щипачев Руководитель компании Finch

Говоря о платформе VK Mini Apps, Щипачев отметил, что вообще не следит за российскими платформами. «Я за „ВКонтакте“ не слежу очень давно, мне это просто не интересно. Но в свое время, тот же самый Дуров, когда он „ВКонтакте“ руководил, точно также брал прекрасно комиссию за платежи внутри различных игр», — напомнил Щипачев. При этом он подчеркнул, что это совершенно нормальное поведение хозяина любой платформы — брать комиссию за то, что на этой платформе получаешь доступ к ее аудитории.

«Сильно не задевает»

Основатель, разработчик и генеральный директор компании по разработке мобильных приложений Reactive Phone Solutions Иван Семенов заметил в разговоре с «360», что лично их, как разработчиков, это сильно не задевает.

«Вопрос: выбирать или не выбирать, с одной стороны там действительно сильно ограничен политикой самой платформы: там есть определенные правила, по которым нужно делать. И если мы говорим про то, „а почему не сделать сторонний?“, наверное, первое, о чем беспокоятся — это вопрос безопасности», — отметил Семенов.

По его словам, если мы говорим, что на платформе появляются разные Store, которые уже уходят из-под контроля Apple и Google, то непонятно, что там появляется, насколько это будет хорошо, правильно, насколько это мошенничество/не мошенничество.

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Он также добавил, должно быть четкое понимание, что есть Digital продукты — это те, которые нельзя физически пощупать, например, подписка на музыку. С них действительно берется 30% комиссии. Говоря о своих приложениях, Семенов отметил, что компания не относится к тем, кто платит комиссию.

При этом, по его мнению, платить 30% с доходов от созданной игры, для всех нормально. Он объяснил, что создание самой игры, не такое требовательное, потому что создается она один раз, а раскрутить ее потом можно на миллион пользователей. «У тебя затраты будут, по сути, только на маркетинг, на продвижение. И то, что 30% с доходов от этой игры платить, мне кажется, для всех это нормально», — отметил Семенов.

Еще он отметил, что сейчас при создании приложения, нужно просто указывать галочками страны, в которых разработчик хочет, чтобы оно работало. «Галочками указал — у тебя автоматически игра стала доступна везде, и у тебя нет головной боли, как принимать платежи, как платить налоги, как еще что-то находить. То есть сейчас эта платформа несет в себе вот эти возможности», — заметил собеседник «360».

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Но есть и не очень удобные моменты, например, монополия на браузер, но как показывает практика, сейчас можно выбирать, каким браузером или поисковиком пользоваться. Это переходит и на мобильные приложения, в частности, Apple в следующем релизе, IOS 14, даст возможность выбирать приложения по умолчанию.

«Насколько я вообще видел, Дуров хорошо играет на том, что что-то происходит в мире, и потом Telegram говорит: „мы самые безопасные“. На фоне этого он очень хорошо распространяется, пиарится. Я, конечно, не могу знать их мотивы, но платформы изначально все такие были», — заметил Семенов.

Он добавил, что, если вспомнить Instagram, то проект вообще не монетизировался, их потом уже приобретали крупные компании. По его словам, много сервисов, которые действительно под эту комиссию не попадают, например, сервисы доставки еды.

Кроме того, сейчас есть и альтернатива — это платформа Huawei. Благодаря тому, что компания сейчас один из крупнейших производителей телефонов, у них в смартфонах уже есть свой Store. Поскольку Google от своей платформы отключил компанию, она решила свое развивать, и сейчас очень многим разработчикам дает бонусы.