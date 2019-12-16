С отцом всегда лучше, чем без. ЕСПЧ решит, можно ли трансгендерной россиянке общаться со своими детьми

Впервые в истории Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут рассматривать дело о родительских правах трансгендера. После развода дети остались с матерью, такое решение суд принял из-за того, что отец детей сменил пол. Иск к Российской Федерации подал отец, который в 2017 году стал женщиной. «360» разбирается в том, на чем основывался российский суд и правда ли общение с таким родителем может повредить детям.

В 2017 году жена потребовала ограничить родительские права своего бывшего мужа и запретить совершившей трансгендерный переход женщине видеться с детьми. Недовольная супруга ссылалась на то, что информация о смене пола отца может «нанести непоправимый вред психическому здоровью и нравственности детей» и стать причиной издевательств в школе.

В том же году суд назначил судебно-психиатрическую, сексологическую и психологическую экспертизы совершившему трансгендерный переход отцу и его детям. Но, по словам самой трансгендерной женщины, работа «была проведена безобразно».

Юрист правозащитного центра «Мемориал», ЛГБТ-инициативной группы «Стимул», проекта правовой помощи трансгендерным людям Татьяна Глушкова рассказала «360», что эксперты Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского некорректно проводили экспертизу, меняли вопросы суда, в результате чего части ответов суд так и не получил, но решение тем не менее было вынесено.

«Эксперты написали, что в России отсутствуют исследования о том, опасно ли для ребенка воспитание родителем, который совершил трансгендерный переход. Но такие исследования существуют за рубежом», — сказала Татьяна Глушкова.

При этом, по ее словам, зарубежные исследования специалисты из института имени Сербского рассматривать отказались, но ссылались на исследование американского ученого, которое не просто вызвало дискуссию в научном сообществе, но и не соответствовало теме трансгендерных родителей и их влияния на воспитание детей. Жалобу в Европейский суд по правам человека подали в сентябре 2019-го, в конце ноября ее уже приняли к рассмотрению.

Не навреди

При этом, как рассказал «360» детский и семейный психолог Павел Жавнеров, ложь о том, что отец бросил семью, навредит ребенку больше, чем правда о смене пола. Психолог объяснил, что чем младше ребенок, тем проще ему пережить условное потрясение.

«Грубо говоря, за несколько месяцев ребенок привыкнет, что теперь папа выглядит вот так. Но он никогда не сможет привыкнуть до конца к тому, что папы у него в принципе нет», — добавил он.

В обеих ситуациях — и если рассказывать ребенку правду об отце-трансгендере, и если врать о том, что он «бросил семью», — ребенок будет переживать стресс. Вопрос лишь в том, насколько быстро он от этого стресса сможет отойти и какие будут последствия в дальнейшей жизни, считает психолог.

«Любому ребенку важно наличие обоих родителей в жизни. Грубо говоря, если отец сидит в тюрьме, не надо говорить, что он космонавт. Надо рассказывать все как есть, потому что потом он не будет чувствовать себя обманутым, тешить себя иллюзиями или считать, что его считали идиотом, когда вырастет», — объяснил Жавнеров.

При этом, по словам специалиста, если рассказать детям правду сейчас, это может иметь положительный эффект в дальнейшей жизни, потому что им будет проще принимать как себя, так и других людей. При этом запрет на общение с детьми наверняка будет иметь негативные последствия: психолог рассказал, что у детей из неполных семей чаще наблюдаются неврозы, эмоциональные проблемы и тревожные расстройства.

Если выбирать меньшее из зол, то это объяснять ребенку, что папа стал женщиной, но чтобы папа виделся с детьми. Это нанесет меньший стресс — мы не говорим про вред, потому что вреда никакого не будет Павел Жавнеров детский и семейный психолог.

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Кроме того, мать детей обеспокоена тем, что если ее бывший муж продолжит общаться с детьми, то это будет нарушением так называемого закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Однако, по словам Жавнерова, никакого влияния на сексуальную ориентацию детей новость о трансгендерном переходе отца оказать не может.

«Ориентация человека не зависит от его сознания, это подсознательные вещи, как любимый цвет, любимое мороженое. Сексуальные предпочтения люди не могут убрать, ни один врач сексуальные предпочтения скорректировать не способен», — считает психолог.