Эсминец Chafee не последний корабль США у российской границы. Американцы не откажутся от провокаций

У Владивостока вечером 15 октября к водной границе России подошел американский эсминец Chafee. Его вытеснил корабль «Адмирал Трибуц». В Пентагоне сочли взаимодействие судов безопасным, а Минобороны РФ вызвало военного атташе после инцидента в Японском море. Надеяться на отказ американской стороны от противостояния с Россией было бы наивно.

Эсминец Chafee сменил курс на минимальном расстоянии от «Адмирала Трибуца» — между кораблями оставалось менее 60 метров. Судно подало сигнал о подъеме с борта вертолета, что якобы не дало сразу же Chafee сменить направление движения.

Район в Японском море во время инцидента был закрыт для судоходства из-за стрельб, которые проводят в рамках совместных учений России и Китая. В Минобороны РФ указали на грубое нарушение эсминцем США международных правил предупреждения столкновения судов и российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и небе над ним.

Слова против дел

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с «360» заметил, что противостояние США с Россией продолжается на практике.

«Несмотря на все переговоры, визит [замглавы Госдепартамента США Виктории] Нуланд в Россию, противостояние с РФ не уходит из американской повестки. <…> С одной стороны мы видим слова, а с другой — вполне конкретные дела», — сказал он.

Рожин добавил, что подобная провокация не первая и, скорее всего, не последняя. Соединенные Штаты таким образом проверяют границы дозволенного.

Они проверяют, <…> насколько активно можно нарушать российские границы, до какой степени мы им будем это позволять. Смотрят на реакцию российских военных. Получив опыт, можно включить его в другие провокационные действия Борис Рожин военный эксперт.

«Было бы наивно полагать, что США откажутся от такого курса по отношению к России. <…> Локальный, но весьма показательный инцидент», — отметил военный эксперт.

Реакция российской стороны, по его словам, последует обязательно. Не исключено, что будет заявлен дипломатический протест. Свою позицию озвучит и Минобороны РФ.

Белый дом не знает, Пентагон одобряет

Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заметила, что в администрации США с сообщениями об инциденте с участием эсминца Chafee в Японском море пока не ознакомились.

«Я пока не располагаю информацией по данному вопросу. <…> Я впервые слышу об этом инциденте», — процитировало РИА «Новости» Жан-Пьер.

Журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон привел в Twitter позицию Пентагона о произошедшем, сославшись на источник в военном ведомстве.

«Взаимодействие безопасное и профессиональное, сказали в Пентагоне», — отметил он в публикации.

В России придерживаются иного мнения. Бывший заместитель главы МИД РФ Сергей Орджоникидзе пояснил газете «Известия», что попытка эсминца пересечь границу с Россией стала демонстрацией силы. И ее задача — в моральном воздействии на руководство страны.

Минобороны РФ вызвало военного атташе США после случившегося. В ведомстве довели до дипломата свою позицию в связи с попыткой нарушения эсминцем Chafee госграницы в районе залива Петра Великого. Министерство указало американской стороне на непрофессиональные действия экипажа военного судна.