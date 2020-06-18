Во Франции чеченцы вышли на улицы из-за избиения 16-летнего соотечественника местными наркоторговцами. Инцидент произошел в городе Дижон, который уже превратился в зону боевых действий для чеченцев и арабов. «360» выяснил у очевидцев событий, что все-таки произошло в городе.

Началось все 10 июня. Тогда 16-летний выходец из Чечни обменялся недобрыми взглядами с представителями магрибской общины на террасе бара в центре города. В итоге, парня избили. Досталось и тому, кто решил прийти ему на помощь.

«Барыги эти арабские, ну магрибские, двух чеченцев избили. Одному 19 лет, а второму — 16. Шестнадцатилетний все еще находится в больнице. Просто так вот докопались, поугрожали и все дела. И вот отец этих детей рассказал все», — заявил в разговоре с «360» очевидец событий, который пожелал не называть свое имя.

После этого в город приехали около 200 представителей чеченской общины. По словам собеседника «360», в первую пятницу прибыли соотечественники избитых парней и полностью разломали бар, где все произошло. «Один из зачинщиков держит кальянную. Полностью эту кальянную перевернули, разбили. Потом поехали в этот их арабский квартал», — добавил очевидец.

После этого беспорядки в городе стали привычным делом. Пришлось вмешиваться властям и даже применять слезоточивый газ. Заместитель прокурора Дижона сообщил о десятках раненых, некоторые получили серьезные повреждения. Есть задержанные. При этом посольство России во Франции отметило, что граждан РФ среди участников беспорядков нет.

Отец молодого человека, который решил помочь избитому, призвал прекратить войну. «Это не война против арабов. Мы живем с ними очень хорошо. Мы жили до сих пор без проблем», — заявил он.

При этом один из участников конфликта с чеченской стороны подчеркнул, что они не убивать хотят, а просто отплатить арабам за случившееся. «Они парня нашего чуть не убили, они наркотой торгуют и по беспределу живут. Мы им объяснили, что не надо так. Если надо будет, еще объясним», — сказал он.

Разведслужба уголовного розыска французской полиции, как пишут местные СМИ, уже направила в Главное управление юридической полиции Франции доклад, где говорится об опасности чеченской общины для государства. Якобы в последние годы столкновения между чеченцами и представителями других общин участились. А глава Франции, в свою очередь, поручил МИД рассмотреть вопрос выдворения из страны причастных к беспорядкам иностранцев.