Волонтеры из Рязанского автомобильного сообщества рассказали, как развозят гуманитарную помощь сотрудникам МЧС, которые заняты в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Совместно с администрацией региона они доставляют еду и воду для спасателей, работающих в отдаленных поселках без магазинов.

Волонтеры привозят продовольствие на один день или сразу на несколько — в зависимости от запросов самих пожарных. Руководитель сообщества Георгий Парублев отметил, что в поездки они отправляются пятый день подряд. Члены сообщества занимаются этим абсолютно добровольно и время от времени меняются, чтобы дать друг другу отдохнуть.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас более 105 тысяч человек в сообществе. 98% из них — жители региона. Люди хотят участвовать [в помощи спасателям]. Это наша родная земля, наши родные леса. <…> Как мы можем находиться в стороне? Если мы можем чем-то помочь — мы помогаем», — сказал Парублев.

Он добавил, что жители Рязанской области также помогают волонтерам финансово, чтобы те смогли купить еду и предметы первой необходимости для сотрудников МЧС.

Не обходится без проблем

Самая большая сложность для работы местных администраций и волонтеров — качество дорог. Парублев пояснил, что далеко не у всех членов сообщества есть машины, которые приспособлены для бездорожья.

«А еще в будние дни многие работают и не всегда могут принять участие. В выходные проблем с этим нет. Кто-то с работы отпрашивается», — добавил он.

Источник фото: телеканал «360»

Не обходится без непредвиденных ситуаций. Например, в машине администрации Клепиковского района, которая везла воду и топливо в Ольгино и Голованово, по дороге лопнула рессора. Поэтому волонтеры Рязанского автомобильного сообщества забрали часть груза в свои автомобили. Парублев уточнил, что в идеале машину с поломкой следовало отвезти в сервис, но она продолжила доставлять гумпомощь.

Пожары — большая катастрофа

Большая часть леса вокруг поселка Голованово выгорела, но пожарные успели остановить огонь, пока он не добрался до жилых домов.

«Это большая экологическая катастрофа. Пострадало больше 20 тысяч гектаров земли, а это заповедники, национальные парки. Какое количество животных погибло! И с точки зрения сил и ресурсов [огромные траты]», — рассказал Парублев.

Источник фото: телеканал «360»

За сутки волонтерам удалось доставить продовольствие в четыре населенных пункта — шести группировкам спасателей численностью около 500 человек. После развоза гумпомощи люди отправились по домам — им нужно успеть отдохнуть и составить список необходимых вещей на следующий день.