Что делать, если член семьи заболел COVID-19? Инструкция

COVID-19 не у всех протекает в тяжелой форме, поэтому многие пациенты при легком течении болезни уходят на карантин и лечатся дома. Но как быть, если больной живет не один? «360» составил пошаговую инструкцию, в которой подробно рассказал, что делать, если COVID-19 заболел один из членов семьи.

В первую очередь, если вы заметили симптомы COVID-19 у кого-то из членов своей семьи, не занимайтесь самолечением — обязательно вызовите врача на дом. Даже если больной чувствует себя хорошо, он все равно не должен сам ходить в поликлинику, чтобы не заразить других людей.

По возможности заболевший должен находиться в отдельной комнате, чтобы как можно реже контактировать с остальными родственниками. Ухаживать за пациентом должен только один член семьи. При этом даже дома, заходя в помещение к больному, его помощник должен помнить о средствах индивидуальной защиты: важно использовать маску и перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом.

Кроме того, чтобы минимизировать риски заражения, необходимо проводить влажную уборку и дезинфицировать поверхности. Помещение, в котором находится больной, надо как можно чаще проветривать.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы поможете своему близкому человеку быстрее пойти на поправку, а также обезопасите себя от заражения коронавирусом.