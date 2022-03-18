Фейковое кино и информационная пропаганда. США начали дискредитировать Россию еще в 1945 году

США при помощи киноиндустрии начали дискредитировать Россию в 1945 году. Тогда в Будапеште, который был освобожден от нацистов, американцы сняли фильм о якобы жестоком отношении советских солдат к мирным жителям. Массированная пропаганда тогда считалась равной нацизму, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Но опускаться до такой пропаганды всем, кроме американцев, казалось неправильным, отметил он. Советский Союз же после войны считал, что грязь себя не окупает. «360» разбирался, как работала пропаганда и зачем она была начата.

О начале дискредититации России в 1945 году при помощи киноиндустрии свидетельствует документ, который подготовлен военной контрразведкой Смерш и рассекречен ФСБ.

В конце ноября 1945 года военная миссия через руководителя Будапештского представительства американского кинотреста «Метро» (Metro Goldwyn Mayer) провела киносъемку в деревне вблизи Будапешта, отмечено в записке. В ней русские якобы подожгли дом и жестоко обращались с женщинами.

Источник фото: сайт ФСБ.

«В 1945 году, когда в освобожденном мире еще не остыл восторг от побед над фашистской Германией и милитаристской Японией, а премьер-министр Великобритании Черчилль еще не произнес в Фултоне свою речь, ставшую детонатором холодной войны, США — союзник СССР по антигитлеровской коалиции — уже занимались целенаправленным созданием антисоветских информационных фейков», — сказано в документе.

Фейки о России страны Запада распространяют и сейчас. И делают это не только в кино. Так на этой неделе итальянская газета La Stamра выдала фотографию удара по Донецку за «атаку России». На фото попали тела людей, спасатели и следы разрушений. На самом деле снимок был сделан в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ при помощи тактического ракетного комплекса «Точка-У». Однако итальянское издание выдало произошедшее за «атаку России» на Киев.

Меняются исторические факты и в фильмах. Например, в «Игре в имитацию», который вышел в 2014 году, западные сценаристы в сюжете забыли про Сталинградскую битву. А в финале картины зрителю показали кадры окончания войны, победу, и при этом показали только два флага: США и Великобритании, заметил РЕН ТВ.

В 60-е и 70-е годы XX века в зарубежных фильмах появился образ «плохого русского», которого показывали воинственным, но не очень умным, потом образ немного подредактировали. Например, персонаж Иван Драко в фильме об американском боксере Рокки. Сценаристы представили Драко противником главного героя.

Побеждать положительными примерами

Теорию пропаганды изобрели именно американцы, и теорию «информационной войны» тоже изобрели американцы, рассказал в беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, после Второй мировой войны массированная пропаганда считалась равной нацизму, «но опускаться до такой пропаганды всем, кроме американцев, казалось неправильным».

Американцы вели свою пропаганду от УСС — Управление стратегических служб, — лозунгом которой было: „наша задача заставить людей воевать за Америку“. И одним из ключевых механизмов работы УСС была пропаганда Дмитрий Журавлев Научный руководитель Института региональных проблем

Теоретически это было разведывательное ведомство, но больше теоретически, практически это было именно ведомство давления на людей, отметил он.

Советский Союз, по словам Журавлева, не то чтобы совсем не рассказывал о себе Западу, но «мы, что называется, пропагандировали свои успехи», и не пропагандировали их провалы.

Мы после войны считали, что грязь себя не окупает. <…> Тогда нам казалось так, мы были победители, и поэтому были великодушны Дмитрий Журавлев Научный руководитель Института региональных проблем

Когда Советский Союз начал заниматься пропагандой, он, во-первых, не занимался фейками, «потому что мощность информационной артиллерии у них была лучше, и занимаясь фейками, мы подставляли себя».

В 1990-е годы, мы считали себя частью западного мира, поэтому какая там пропаганда. И вот сейчас мы возрождаемся, но нам же тоже фейки-то в общем не очень-то нужны, фейки-то нам зачем? Мы хотим говорить правду, а не лгать. Вылавливать чужие [фейки]— да. Создавать свои [фейки]— нет Дмитрий Журавлев Научный руководитель Института региональных проблем

Фейковая информация, по мнению собеседника «360», будет создаваться, потому что «теория этого дела изобретена американцами не для того, чтобы она простаивала».

Причем фейки меняются, отметил Журавлев. Если в 70–80-е годы XX века это была просто ложь, то сегодня сама теория американская говорит, «что нужно не просто врать, нужно не просто давать информацию, выгодную для себя, а нужно заставлять людей верить».

«То есть менять их (людей — прим. ред.) мировоззрение, менять их восприятие действительности. И это более глубоко, это не просто заменять одну информацию на другую, а менять всю идеологическую матрицу», отметил собеседник «360».

Говоря о пропаганде в фильмах, и о том, мог ли Советский Союз ответить на действия США, Журавлев отметил, что в стране не описывали ужасную Америку, а описывали разную Америку. В пример он привел фильм «Встреча на Эльбе». Там, по его словам, есть негативные представители, но они рядом с положительными американскими героями.