Еще одна на замену Меркель. Кандидатка в канцлеры Германии решила похайповать на России ради славы

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналена Бэрбок заявила, что будет выступать за диалог и «жесткость» в отношении России. Шанс на победу у этого кандидата есть, но вот за ее словами, похоже, стоит лишь попытка «хайпануть» на теме России.

О намерении Бэрбок заменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ стало известно в понедельник. Тогда же она обозначила свое видение диалога с Россией, а также между самими европейскими странами.

«Разумеется, нам нужна общая четкая европейская позиция, поэтому для меня является центральным фактором — Европа существует только в единстве. Для этого нам нужна общая и сильная внешняя политика», — заявила Бэрбок на пресс-конференции после объявления решения о ее кандидатуре.

Она уверена, что при отсутствии немецкого голоса во внешней политике Евросоюза в таких вопросах, как ситуация на Украине, а также по проекту «Северный поток — 2», Европа проигрывает.

«Именно с авторитарными силами нужно вести четкую ценностную политику. Для меня это значит быть прямолинейными в делах, но оставаясь в диалоге и будучи при этом жесткими», — пояснила Бэрбок в ответ на вопрос об отношениях с Россией и Китаем.

«Похайповать вокруг России»

Сопредседатель «Зеленых» Роберт Хабек в ходе пресс-конференции назвал 40-летнюю Бэрбок «обладающей бойцовскими качествами волевой женщиной». Она депутат бундестага двух последних созывов, то есть с 2013 года. До этого Бэрбок работала помощником депутата Европарламента.

Она мать двоих детей и сравнительно новое лицо на верхнем этаже немецкой политики. Бэрбок не руководила ничем, кроме партии, что, по мнению некоторых, и может стать камнем преткновения.

«Ее главный недостаток: она еще никогда не занимала постов во власти. Ей будет нелегко уговорить избирателей доверить ей сразу самый важный пост в Германии», — написали в немецком издании Frankfurter Allgemeine.

Представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс рассказал «360», что Бэрбок не самая известная фигура в немецкой политике. По его словам, о ней сейчас известно не так много. И говорить, писать о политике начнут как раз после заявлений о намерении стать канцлером.

Возможно именно с желанием заявить о себе и связано громкое высказывание Бэрбок в адрес России. Такое предположение «360» высказал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Сейчас политика построена на хайпе. Есть вот тема похайповать вокруг России. Поднять себе некую узнаваемость, некую принципиальную позицию и так далее. И все этим пользуются. Масса людей сейчас этим занимаются. <…> Никогда не надо мешать людям делать собственные ошибки Армен Гаспарян политолог.

Политолог считает, что за этими высказываниями Бэрбок ничего не стоит. Энгельс же уверен, что в случае победы этого кандидата отношение Германии к России действительно может стать существенно жестче. Более того, Бэрбок выступает против «Северного потока — 2» и упрекает коллег в лояльном отношении к Москве.

При этом оба собеседника сошлись во мнении, что итог выборов, которые состоятся в сентябре, зависит от позиций нынешнего правительства. Им сейчас немцы не очень довольны из-за неудачно выбранной политики в отношении пандемии, что дарит шансы на победу в том числе и Бэрбок. Однако, уверен, Энгельс, к моменту выборов все еще может измениться.

Наиболее вероятными кандидатурами на пост канцлера Германии Энгельс назвал премьер-министра Баварии и главу Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера, а также председателя ХДС Армина Лашета. Оба они достаточно лояльно относятся к Москве. Последний и вовсе самый умеренный из всех кандидатов критик Кремля.