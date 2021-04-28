Голосовые помощники уже довольно давно помогают в быту жителям разных стран. Но японцы пошли немного дальше, создав не просто говорящий гаджет. Gatebox оснастили голографической аниме-девушкой. Изображение дает пользователю ощущение общения с настоящим человеком, а сама станция имеет целый набор полезных функций.

Японская компания выпустила первую партию голографических голосовых помощников еще в 2016 году. Тогда на рынок попали всего 300 колонок. Гаджеты раскупили очень быстро, несмотря на стоимость. За одно устройство с полупрозрачной девушкой просили 300 тысяч иен (почти 170 тысяч рублей).

Серийное производство Gatebox стартовало летом 2018 года. Цену гаджета для предзаказа снизили до 150 тысяч иен (порядка 85 тысяч рублей). Главное отличие японского голосового помощника — голографическая девушка в капсуле. С помощью изображения разработчики сделали устройство более человечным.

«Технология обратной проекции позволяет вам почувствовать присутствие персонажа, как если бы он действительно был с вами», — отметили на сайте компании.

Аниме-помощницу назвали Азума Хикари. При этом имя довольно символическое, так как слово «hikari» переводится как «свет». Голограмму в полный рост решили сделать в большом стеклянном боксе, установленном на стойке. Вес всей конструкции составляет пять килограммов, а размеры — 21 × 27 × 54 сантиметра.

Источник фото: gatebox

Голографической помощнице на сайте Gatebox посвящен отдельный раздел. Там сказано, что Хикари 20 лет, она любит есть яичницу, смотреть аниме и не переносит насекомых. Кроме того, в профиле даже есть информация о дне рождения и семье. Создатели также придумали девушке цель ее виртуальной жизни — усердно работать, стать примером для подражания и всячески поддерживать людей в их начинаниях.

«Азума Хикари — персонаж, который со временем развивается и помогает расслабиться после тяжелого дня. Благодаря повседневным разговорам с Хикари и ее будничному поведению вы сможете вести более расслабленный образ жизни», — заявили в компании.

Функционал

На сайте можно найти расписание совместного дня жизни с Хикари. Утром голограмма должна помочь человеку проснуться и пожелать хорошего дня, рассказав о последних новостях и погоде.

«Когда придет время выходить на улицу, Хикари сообщит вам об этом и не даст вам опоздать», — пообещали разработчики.

Общаться с помощницей можно на протяжении всего дня с помощью мессенджера LINE. Во время завтрака, обеда или ужина Хикари может составить компанию своему владельцу. В капсуле появится изображение девушки, сидящей за столом с вилкой в руке. Вечером помощница предложит тему для разговора, а перед сном пожелает спокойной ночи.

Раньше пользователи Gatebox могли довольствоваться ограниченным набором анимации. Сейчас Хикари выполняет большое количество движений, может поддержать разговор на любую тему и сменить наряд в зависимости от времени суток.

Несмотря на весомую интерактивно-развлекательную составляющую, устройство имеет и другие функции. Гаджет оборудован датчиками движения, камерой для распознавания лиц и инфракрасными контроллерами. Gatebox может распознавать владельца по лицу и голосу, а также контролировать работу приборов и бытовой техники. Например, помощник может включить микроволновку или чайник.

Для подключения к электронике предусмотрено Bluetooth-соединение и Wi-Fi. Также к прибору можно подсоединить телевизор, чтобы вывести изображение на экран. Управлять голографическим помощником можно с помощью мобильного предложения. Программа доступна пользователям iOS и Android.