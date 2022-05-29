Привыкли пухнуть за чужой счет. Если весь мир будет потреблять, как американцы, понадобится еще четыре Земли

Специалисты исследовательского центра Unicef Innocenti пришли к выводу, что самые богатые страны мира не только не в состоянии создать здоровую среду для своего собственного населения, но и наносят серьезный урон окружающей среде по всему миру. Потребление ресурсов настолько велико, что если бы, к примеру, каждый человек потреблял столько же ресурсов, сколько жители США, Люксембурга и Канады, потребовалось бы не менее пяти планет Земля.

В плане перепотребления ресурсов сильно разогналась и Германия. Для сравнения: если бы население всего мира потребляло столько же ресурсов, сколько жители ФРГ, их потребности могли бы закрыть только почти три Земли, сообщил немецкий телеканал ZDF.

При этом самые богатые страны мира находятся в аутсайдерах по созданию здоровой среды для населения. «Большинство богатых стран не в состоянии создать здоровую среду для всех детей в пределах своих границ и, более того, способствуют разрушению среды обитания детей в других частях мира», — подчеркнула директор центра Unicef Innocenti Гунилла Олссон.

Заслуженный эколог РФ, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в беседе с «360» отметил, что когда речь идет о развитых странах, название «развитые» будет очень условным. По сути, это бывшие страны-колонизаторы, которые распухли на чужих ресурсах, напомнил он.

«Немцы всю свою историю занимались колонизацией и захватом чужих земель. Американцы — мы знаем, за счет чего они свою историю построили 200 с лишним лет назад, — из приехавших из Старой Европы авантюристов и различного рода криминальных элементов. Они привыкли пользоваться чужими ресурсами, и поэтому они не соизмеряли свои потребности пухнущие с тем, что они реально производят», — сказал специалист.

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Хищнические амбиции

США на сегодняшний день, по мнению Пешкова, представляют яркий пример того, как такое материально-потребительское отношение к окружающей среде начало доминировать. Вместо баланса, при котором природные ресурсы могут обеспечивать человечество в условиях воспроизведения, был сделан выбор в пользу потребительских, хищнических амбиций по отношению к природе. Происходящее в ближайшие 30-50 лет можно считать отместкой со стороны природы, считает эксперт.

В перспективе, по его прогнозу, дисбаланс между странами будет нарастать еще больше в плане уровня жизни. Нищие страны так называемого третьего мира будут нищать еще сильнее, а пухнущие и разрастающиеся условно развитые страны — наоборот, но путь последних нежизнеспособен. Он тупиковый, и это понимают в том числе и сами эти государства. Свидетельство этому — проблемы с миграционной политикой, с социальной сферой.

Мы свидетели интересных процессов, которые позволят нам увидеть, как одна империя потребления рушится, поскольку она совершенно не обеспечена Андрей Пешков.

«Для того, чтобы сохранить уровень потребления, они заняты тем, что практически разными методами уничтожают население, чтобы снизить количество людей, претендующих на ресурсы. Делается это просто, в том числе с помощью вооруженных конфликтов. Этой политике уже больше 150 лет», — сказал он.

В связи с этим эксперт напомнил о мальтузианстве, то есть методе уничтожения излишнего с точки зрения меньшинства населения для того, чтобы сохранить ресурсы для этого меньшинства. «Эта история не прекращалась», — подчеркнул Пешков.

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Почему Индия и Китай не такие

При этом у таких крупнейших стран мира, как Индия и Китай, подход совсем иной, он более сбалансированный, отметил эксперт. Это, по его словам, связано с тем, что у них есть сильное организующее начало, сказывается тысячелетняя история.

Индусы — древняя цивилизация, китайской цивилизации 6000 лет. У них есть моральные принципы, которых нет в США и которые трансформированы до обратного в Европе Андрей Пешков.

После Второй мировой войны был создан балансировочный механизм в виде ООН. Но в определенный момент инициатива и решающее влияние в этой организации, по словам Пешкова, начали играть саксы и их сателлиты-прихлебатели.

«И сейчас они тот механизм, который был создан для балансировки, используют для разбалансирования на сферы. Вот это грустная картина, потому что хорошо, если на самом деле это обойдется без серьезных там военных действий из-за передела той экономики, которую после Второй мировой за эти 70 государств построили», — добавил он.

При том, как уточнил эксперт, западные страны строили ее под себя, под свою потребительскую модель, которая оказалась тупиковой. И это понятно всем, даже им самим.

«Но расставаться с пухлым существованием необоснованным за чужой счет они не хотят и будут упираться», — заключил эколог.