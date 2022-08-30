ЕС захотел «бороться с пропагандой в России» и устроить переворот. Идея обречена на провал

Евросоюзу предложат «бороться с пропагандой в России». Франция и Германия открыто признаются, что хотят расколоть общество и развалить страну. Однако настоящих механизмов влияния у Запада нет, ведь российское общество давно противостоит подобным информационным атакам.

Германия и Франция предложат Евросоюзу «распространять независимую информацию в России», чтобы «бороться с пропагандой», сообщил Bloomberg. Идея в том, чтобы найти «творческие пути» и продвигать «преобразующую силу опыта жизни в демократических системах».

Для этого в российских соцсетях собираются распространять инструменты «для обхода цензуры» и финансировать русскоязычные «курсы медиаграмотности». В том числе к работе хотят привлекать блогеров на площадках YouTube, TikTok, Telegram и «ВКонтакте».

Запад хочет «разорвать Россию»

Разработанный Германией и Францией документ «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией», по мнению аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов Петра Колчина, никак не относится к защите информационного пространства ЕС, а имеет лишь агрессивный характер.

Евросоюз пытается создать систему, с помощью которой информационные материалы антиправительственной и антироссийской направленности будут распространяться через акторов информационного влияния — блогеров в социальных сетях Петр Колчин.

По их представлениям, подобная информация должна подрывать стабильность в российском обществе и способствовать росту антиправительственных настроений в определенных слоях социума, уверен эксперт.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко добавил, что таким образом Запад рассчитывает устроить в России переворот и уничтожить страну в том виде, в котором она существует сегодня.

«Они верят, что если удастся, как они это называют, „свалить режим“ и привести прозападные силы в России к власти, то в долгосрочной перспективе это позволит по уже написанному ими плану деколонизации Россию разорвать», — уверен он.

Угрозы нет

Колчин подчеркнул, что Москва непременно должна ответить на попытку дестабилизировать общество. Противостоять западной пропаганде, по его мнению, можно, ведь соответствующие механизмы — юридические и технологические — в России отработаны.

«Акторов влияния, которых пытается использовать Запад, будет не так сложно маркировать, а материалы — исключать из информационного пространства. В перспективе подобная политика информационной агрессии будет просто сведена на нет», — сказал Колчин.

С ним согласен Ярошенко. Как подчеркнул собеседник «360», ЕС просто пытается доказать США, что поддерживает гибридную войну против России. Поэтому Европа составляет и распространяет методички, которые заведомо не будут работать.

Помимо подготовки методичек и спонсирования такого контента, других инструментов влияния у Европы на указанные платформы нет: TikTok находится в Китае, YouTube— в Америке, «ВКонтакте» и Теlеgrаm — российские площадки Алексей Ярошенко.

Странам Евросоюза нужно предлагать все новые пути давления на Москву, поэтому они предпринимают такие попытки распространения «независимой информации», подытожил эксперт.