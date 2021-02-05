ЕС выделил 13 млн евро на помощь россиянам в пандемию. Попытались показать «гуманизм», но это капля в море

ЕС выделил 13 миллионов евро на помощь россиянам во время пандемии. Деньги якобы пойдут на поддержку уязвимых групп населения, которые сильнее всего затронула пандемия. Правда, это скорее символический жест, чем реальная помощь, уверены в России. Сумма для страны небольшая, а самой Европе поддержка сейчас, вероятно, нужна больше.

При этом, по словам Борреля, Евросоюз помогает не только России, но и многим другим государствам.

«На сегодняшний день ЕС мобилизовал 38,5 миллиарда евро для помощи своим странам-партнерам по всему миру для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты», — заявил Боррель в интервью «Интерфаксу».

Правда, это заявление достаточно странное. Сейчас, скорее, Россия может помочь другим странам, нежели получить от них помощь, считают в Госдуме. Член Высшего совета ЛДПР Антон Морозов в разговоре с «360» напомнил, что Москва поставляла средства защиты, отправляла разным государствам на помощь вирусологов и военных специалистов. Также сейчас за рубежом налаживают производство российской вакцины «Спутник V».

Честно говоря, я не знаю, на что могут быть потрачены эти деньги. Возможно, на поддержку иностранных агентов, которые работают здесь, в России. <…> Будем наблюдать, насколько эти деньги будут эффективно использованы. 13 миллионов евро в масштабах России — это капля в море. Сейчас государство выделяет гораздо большие деньги на поддержку людей, оказавшихся в трудной ситуации Антон Морозов.

Собеседник «360» назвал выделенные Европой деньги символическим жестом. Так ЕС хочет продемонстрировать, что будет помогать людям. Возможен и политический акцент, отметил Морозов. Ведь эту ситуацию можно представить так: якобы российские власти плохо помогают народу — и приходится обращаться к иностранным.

В некотором плане с Морозовым согласен и политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. В разговоре с «360» он отметил, что в контексте новостей выделение средств России выглядит как красивый жест.

Показать, что они за гуманизм. Представьте, они всем-всем выделяют… Там, странам Африки… И не выделяют России. Это будет странно. <…> Жест доброй воли показали, продемонстрировали на фоне давления санкционного. Они же всегда говорят, что санкции не против народа вводят Леонид Крутаков.

По словам Крутакова, было бы интересно сравнить, какие суммы ЕС выделил, например, Германии в сравнении с подаренными России.

«Бюрократия на этом живет. В каждую страну ЕС вносят всякие гуманитарные программы: образование, лечение остеохондроза, лечение гипертонии», — отметил собеседник «360».

По его словам, небольшая сумма денег обычно доходит непосредственно туда, куда планировалось. Все остальное уходит на содержание неких фондов и так далее.

«Поэтому, конечно, будут выделять, конечно, будут работать. Иначе как они будут оправдывать свое существование, зарплаты и поездки по всему миру», — заключил Крутаков.