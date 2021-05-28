ЕС решил «расшатать» Белоруссию обещанием денег. Такое вмешательство не помешает Лукашенко

Еврокомиссия предоставит Белоруссии три миллиарда евро в обмен на политические и экономические реформы в стране. Ситуацию пытаются «расшатать» по украинскому сценарию. Но положение Лукашенко слишком устойчивое, чтобы таким вмешательством лишить его власти.

Давние обещания

Обещания Белоруссии трех миллиардов рублей за честные выборы предлагали еще 10 лет назад во время визита в Минск министров иностранных дел Польши и Германии, заявил белорусский политолог Евгений Прейгерман. Естественно, что денег тогда никаких не дали.

«Можно пообещать хоть триллион на демократическую Белоруссию, но все понимают, что никакой демократизации не будет и то, что происходит сейчас, только еще больше отдаляет эту самую демократизацию», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что у Евросоюза нет единого понимания по вопросу Белоруссии. А все решения отражают только бюрократическую логику, которая там присутствует.

«Когда ЕС, когда принимает какие-то действия и решения — это все реакция на какую-то экстренную ситуацию. То, что произошло на минувших выходных [посадка самолета Ryanair в Минске], там восприняли, как нарушение основ международного сожительства», — подчеркнул Прейгерман.

Он подчеркнул, что речь не идет о денежном транше, который Евросоюз и раньше обещал Белоруссии. Это двусторонние программы через европейские банки. Об этих программах шли разговоры несколько лет назад.

«Как это было с Украиной, так и с Белоруссией. Обещали программы, хотя есть более простые решения. Например, пустить производителей на европейский рынок. Минск годами не мог получить разрешение от Еврокомиссии на какие-то безобидные вопросы. К примеру, транзит мяса птицы через ЕС. Получается, что можно обещать разные программы, но там, где интересы Евросоюза не совпадают с интересами соседей, он уступок не делает», — пояснил Прейгерман.

Подводя итог, он отметил, что Евросоюз в очередной раз сделал символический жест, за которым нет никакой конкретики. Более того, Брюссель в очередной раз показал, что в критические моменты для стран-соседей он не готов пойти на чувствительные для себя действия.

Концепт навязывания

Действия Евросоюза по умолчанию подразумевают, что выстроить демократические структуры при Лукашенко невозможно. Но предложение денег за смену политического строя — это уже вмешательство в дела независимой страны. Об этом в беседе с «360» заявил депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

«Если тебе предоставляется льготный кредит или дотация на условиях изменения строя политического или общественного строя, то это прямое вмешательство во внутреннее дело суверенного государства», — отметил он.

Депутат отметил, что это очередное проявление трансатлантического концепта по навязыванию своего образа демократии. Но если раньше действовали силой или идеологическими методами, то теперь используют деньги.

«Кто-то решил, что форма демократии, которая сейчас есть у нас идеальная. Но я четко понимаю, что это не так. <.> Никакую модель нельзя навязывать другому государству. Оно должно решить внутри себя на основании этнических, культурных и традиционных ценностей», — заявил Вальдерам Гердт.

Он напомнил, что прошлые попытки стран Запада по насаждению демократии привели к взрыву ситуации на Ближнем Востоке, чуть не уничтожили Сербию, поставили в зависимость Украину. Сейчас пришла очередь Белоруссии.

«Инвестировать и помогать можно. Но выстраивать это на базе изменения внутреннего строя, конечно, это прямое вмешательство во внутренние дела. Международная комиссия, которую я возглавляю, рассмотрит этот вопрос, чтобы дать негативную оценку такому поведению», — подчеркнул депутат Бундестага.

Он не исключил, что Евросоюз не оставит попыток по включению Белоруссии в свою орбиту. Уроком должен стать горький опыт Украины. По мнению Гердта, действия Брюсселя приведут только к очередной разрухе. Выходом из ситуации он видит новый путь взаимоотношения между государствами и народами.

Плата за переворот

План демократизации — это своеобразная морковка, которую сейчас показывают белорусам, чтобы они выступили инструментом по демонтажу политического режима Лукашенко. Евросоюз открыто показал, что он готов использовать деньги, дипломатию и информацию, чтобы совершить в Белоруссии государственный переворот.

Таким мнением с «360» поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Все это некорректно, но мы видим в действиях Евросоюза на самых разных уровнях, что Белоруссия стала объектом пристального внимания и дальнейшие попытки по дестабилизации общественно-политической ситуации там продолжатся», — заявил он.

Эксперт отметил, что по факту деньги сейчас на эти цели не выделяются. Три миллиарда евро остаются заморожены, а политические силы, которые должны проводить демократизацию находятся вне территории республики. Но при этом продолжается финансирование некоммерческих структур, информационных порталов в соседних Прибалтике и Польше.

«Для ЕС построение украинского сценария в Белоруссии сейчас идеальное. Проблема только в том, что политическая конфигурация в республике совершенно другая. Общество, даже несмотря на то, что там есть глубокий внутриполитический кризис, оно сильно отличается от украинского», — подчеркнул Данюк.

Он напомнил, что государственный переворот в Киеве произошел при слабом президенте и ослабевших государственных институтах. У Лукашенко ситуация полностью противоположная. Он жестко подавляет протест, а контрэлиты, готовой перебежать на сторону восставших, там нет.

«В первую очередь такие элементы отсутствуют в силовом блоке, именно поэтому говорить об украинском сценарии в Белоруссии не приходится», — резюмировал эксперт.

По мнению Данюка, Евросоюз не добьется успеха заявлениями о демократизации. При игре в долгую он использует рычаги финансово-экономического давления. Вслед за персональными санкциями можно ожидать секторальные ограничения. Евросоюз прямо дает понять, что не намерен больше взаимодействовать с Белоруссией, которой управляет Лукашенко.

Единственным связующим звеном между Минском и остальным миром останется Россия. По мнению Данюка, этот вопрос могут обсудить на предстоящей встрече в Швейцарии президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. Но в этом случае Москва сразу обозначит красные линии, так как Белоруссия остается ее зоной влияния. Это означает, что режим в Белоруссии продержится до тех пор пока у него будет лояльность России.