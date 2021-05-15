Дань памяти и объединение людей. Как в Подмосковье прошла акция «Лес Победы»

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье в девятый раз. Тысячи жителей Московской области вышли, чтобы посадить деревья и кустарники в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Акция стала не только данью уважения павшим, но и объединяющей разные поколения. «Лес Победы» в этом году начался 26 апреля. За это время участники посадили более 41 тысячи деревьев и кустарников.

Акция объединения

Жители села Тропарево Можайского городского округа высадили яблони и кусты сирени около здания новой школы. Ее построили на месте старого учебного заведения, рядом с которым был сад. Восстановить его пришли ученики, родители и учителя. К 1 сентября саженцы окрепнут и пойдут в рост, а буквально через несколько лет там будет настоящий сад. Каждый будущий выпускник запомнит свое дерево.

В посадке яблони около школы принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто пришел принять участие в восстановлении сада.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что акция «Лес Победы» объединяет всех.

«Посади дерево — запомнишь на всю жизнь. День Победы — священный праздник, и мы хотим, чтобы наши дети тоже это на всю жизнь запомнили», — сказал он. Андрей Воробьев рассказал, что яблони и сирень в Подмосковье высаживают в местах, где жители проводят много времени. Это скверы или территории около школ.

Источник фото: телеканал «360»

В общении с жителями он признался, что из лиственных деревьев ему очень нравится красный клен, а из хвойных — кедр.

«Сибирский кедр — самое сильное дерево, оно умеет бороться, цепляться за скалы, сложные и непредсказуемые отвесы», — заявил губернатор.

Учителя рассказали губернатору, что на акцию «Лес Победы» пришли родители, которые учились в старой школе, а в новую пойдут уже их дети, поэтому здесь целые поколения.

Добрая традиция

Жители городского округа Балашиха высадили более семи тысяч деревьев в скверах, дворах. Отдельную посадку в рамках акции «Лес Победы» провели на территории Озерного участкового лесничества Ногинского филиала КГУ Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

В память о погибших в годы войны родственниках жители посадили сеянцы сосен. К акции присоединился председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Это стало доброй традицией. Так мы отдаем дань памяти нашим предкам, нашему народу-победителю. Каждое посаженное дерево олицетворяет собой историю войны, память о тех, кто был на фронте, не дожил до сегодняшних дней, и благодарность ветеранам. Мы не должны забывать то, что они для нас сделали», — сказал он.

Председатель Мособлдумы напомнил, что впервые акция «Лес Победы» прошла на Балашихинском шоссе в 2013 году. Сейчас на месте тех посадок шумит небольшой лес.

Источник фото: телеканал «360»

Глава городского округа Сергей Юров подчеркнул, что благодаря акции леса вокруг населенных пунктов муниципалитета восстанавливаются.

«Еще несколько лет назад участки для посадки были гораздо больше. Сегодня большой проблемы с лесовосстановлением у нас нет, но тем не менее продолжают засаживаться вот такие локальные участки, как сегодня. Это по-прежнему важно. Приятно, что большое число наших жителей откликнулось на наше приглашение», — подчеркнул он.

Участок почти в два гектара участники акции засадили маленькими соснами за несколько часов. Помогли теплая погода, музыка и полевая кухня, где желающие могли восстановить силы.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в городском округе Балашиха акцию провели на 70 площадках. Более 3,5 тысячи жителей вышли, чтобы увековечить память родных посадкой деревьев.

Еще 2,5 тысячи молодых каштанов, кленов, яблонь, лип, берез и кустарников украсили 70 дворов и скверов городского округа в рамках акции «Лес Победы». На площадках участники получили весь необходимый инвентарь и готовые саженцы.

Память о близких

Акция «Лес Победы» — это прежде всего память о родных, которые погибли во время войны. В Чеховском городском округе житель деревни Крюково Дмитрий Медведев вместе с детьми посадил клены. Он рассказал, что на фронте погибли дяди его тещи: Федон и Николай Косолаповы.

«В совсем юном возрасте их забрали на войну из деревни. Через месяц пришла похоронка. Их подвиг мы никогда не забудем», — подчеркнул он.

Еще одним местом в городском округе, где прошла акция, стал мемориал воинской Славы «Стремиловский рубеж». Там посадили 76 туй в память о погибших, удерживавших наступление на Москву.

«Солдаты 17-й стрелковой дивизии отбили атаки немецких танков, подвергаясь жестокой бомбежке. Несмотря на перевес в военной технике, фашисты не прошли Стремиловский рубеж», — напомнил глава округа Григорий Артамонов.

На востоке Подмосковья, в городском округе Шатура, акцию «Лес Победы» провели недалеко от деревни Гавриловское. Когда-то там был вековой лес, который пострадал от жука-короеда. Деревья пришлось вырубить. Сейчас лес восстанавливают.

Алексей Почелов-Овчинников привел на посадку детей. Он отметил, что в акции «Лес Победы» принимает участие в третий раз.

«Дети должны знать и помнить наших дедов и прадедов, которые воевали, которые не вернулись. Приобщаем к хорошему», — подчеркнул он. На этом участке высадят 17 тысяч елей, которые через несколько лет станут новым лесом.

Участница акции Мария Щепанова отметила, что ее семья очень любит гулять на природе. На акцию она пришла ради сохранения леса для детей и внуков.

В Богородском округе Подмосковья среди участников акции оказались гости из Брянской области. Галина Дмитриева приехала в гости к своему зятю Юрию Савочкину. Так вышло, что он работает в лесной охране, поэтому агитировал родственников принять участие в акции.

«В первый раз мои любимые жена и теща участвуют в посадке. Так совпало — хорошая погода, хороший праздник. Пришли и посадили», — рассказал он.

Среди участников оказался министр энергетики Александр Самарин. Он отметил, что акция «Лес Победы» не позволяет забыть о подвигах, которые совершили ради мирного неба сегодня наши предки.

«Святой долг каждого россиянина — присоединиться к этой акции», — подчеркнул он. С ним согласился и глава Богородского округа Игорь Сухин. Он отметил, что в прошлом году пандемия помешала провести «Лес победы», но в этом году пришло небывалое количество участников.

«Убежден, что эта традиция будет продолжаться всегда», — заявил он.

Почти четыре тысячи саженцев сосны и дуба высадили около деревни Колышкино Болото на территории Ногинского лесничества. Осенью саженцы проверят, те, которые не приживутся, заменят новыми. Те саженцы, которые участники акции посадили в 2014 году, уже поднялись ввысь и стали частью нового леса.