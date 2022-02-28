Лидеры стран «Большой семерки» заявили о готовности оказать Украине гуманитарную помощь. Тем временем министры обороны государств ЕС и США выделяют крупные суммы для поддержки Украины. Германия же собралась отправлять оружие. Однако политологи уверены: это никак не поможет Украине.

Помощь Украине от США и ЕС

Лидеры стран «Большой семерки» заявили о готовности оказать Украине гуманитарную помощь из-за военной операции России. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7.

«Мы готовы оказать гуманитарную помощь для облегчения последствий российской агрессии, в том числе для беженцев и перемещенных лиц. <...> Мы жестко осуждаем российское вторжение на Украину. Мы объявляем о нашей непрестанной поддержке и солидарности с Украиной», — указано в сообщении.

Тем временем министры обороны стран ЕС решили обсудить совместную военной помощь Украине — на сумму в размере 500 миллионов евро. При этом поставлять будут топливо и оборонительное вооружение. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Страны должны предоставить это оружие, они должны координировать пути поставок этой помощи. Россия несет потери, но мы должны предоставить боеприпасы, мы должны предоставить крупнокалиберные орудия и противотанковое вооружение, а также топливо для танков и самолетов. Все это должно быть скоординировано», — рассказал Боррель.

Джо Байден, в свою очередь, поручил Госдепу выделить Украине «немедленную военную помощь» — 600 миллионов долларов. Соответствующий документ в пятницу опубликовал Белый дом. Поддержать финансово Украину решили также Австралия и Новая Зеландия. А Германия и вовсе одобрила отправку военного вооружения на Украину.

Средства ЕС и США никак не помогут Украине

Вся эта гуманитарная помощь однозначно окажется поставками боеприпасов для ВСУ, которые явно не будут способствовать восстановлению мира и спокойствию на Украине. Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Это лукавство от первого до последнего слова. Но мы уже привыкли к двойным стандартам, которые демонстрирует объединенный Запад в отношении всего, что касается Украины и России. <…> Если мы раньше могли видеть, что эти средства поставлялись на Украину с помощью самолетов, то теперь это невозможно. Ни один самолет любой другой страны, кроме России, не сможет появиться в небе над Украиной. Это они (Запад — прим. ред.) прекрасно знают», — подчеркнул Подлесный.

Отсюда следует, что все поставки будут идти через Польшу, Румынию и возможно через Венгрию. Российское командование, которое осуществляет специальную военную операцию, прекрасно осведомлено о всех возможных маршрутах передвижения грузов.

«Оно может и должно ликвидировать этот груз, „гуманитарный“, до того, как он будет использован против наших же войск. Полагаю, что самое правильное будет, если колонны с вооружением <…> будут уничтожены в момент их появления на территории Украины», — отметил Подлесный.

Он подчеркнул, что технические возможности для этого у РФ есть.

ЕС «накачивает» Украину оружием, а надо — хлебом

Поразительно, как военную помощь можно «обозвать» гуманитарной. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов. Он подчеркнул, что Украина сейчас действительно переживает сложный период. Ведь власти страны сделали жителей крупных городов, включая Киев, заложниками, обрекая их на тяжелое существование.

«Людям не хватает продуктов: хлеба, молока. Вместо того, чтобы помочь с продуктами и товарами первой необходимости, медикаментами и так далее, ЕС продолжает накачивать Украину оружием, топливом для военной техники, для орудия убийств этих самых украинцев», — отметил Корнилов.

По его словам, тот факт, что Украина, по версии Запада, нуждается исключительно в летальном оружии, в способах убийства, лишний раз показывает, насколько Запад ценит жизни украинцев.

«В принципе не против, если они там действительно будут сражаться <…> до последней капли крови. И это вполне устроит европейцев. <…> Я очень надеюсь, что ситуация закончится скорым миром — на взаимовыгодных условиях, с денацификацией, с демилитаризацией Украины и построением принципиально нового государства, на новых основах, где не будет ущемления по национальному, по языковому признакам и где нацизм не будет государственной идеологией», — заключил Корнилов.