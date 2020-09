Эрик Морилло умер за несколько дней до суда. Какие скандалы предшествовали гибели автора хита I like to move it

Умер автор хита I like to move it. Тело диджея и музыкального продюсера Reel 2 Real, которого на самом деле зовут Эрик Морилло, нашли в его доме в Майами-Бич, США. Причины смерти пока не известны. Музыканту было 49 лет.

Убийство Офицеры получили звонок 911 в 10:42 по адресу: 5660 La Gorce Drive. «Не было никаких признаков преступления. Причину смерти установит медицинская экспертиза», — заявили в департаменте Майами-Бич, пишет NBC News. При этом свидетели видели, как следователи выносили из дома несколько мешков с уликами. Обвинения Морилло умер прямо перед судом по делу об изнасиловании, в котором музыканта обвинили в прошлом месяце. Само преступление, предположительно, произошло в декабре. Детективы считают, что тогда Морилло и его жертва работали диджеями на частной вечеринке в Star Island, после чего пришли к звезде домой, чтобы выпить. Согласно отчету об аресте, потерпевшая сказала детективам, что Морилло несколько раз пытался поухаживать за ней, при этом его действия имели сексуальный подтекст. Однако девушка остановила музыканта. Она пояснила сотрудникам полиции, что была в состоянии алкогольного опьянения и позже нашла комнату в доме, чтобы поспать одной. Но проснулась дама в кровати уже обнаженной. Морилло был в той же кровати, тоже без одежды. Диджей вину не признал, однако медицинские анализы жертвы подтвердили ее показания о сексуальном контакте со звездой. В полицию продюсер пришел с адвокатом. Знаменитость выпустили под залог, а суд назначили на 4 сентября. «Это очень прискорбный инцидент, над которым наши детективы усердно работали, чтобы обеспечить закрытие дела для жертвы», — заявил 6 августа официальный представитель полиции Майами-Бич Эрнесто Родригес. Слава В течение почти 30 лет Морилло был популярной фигурой в мире хаус-музыки. Он возглавлял лейбл Subliminal. Российским слушателям он наиболее известен по треку I like to move it, который стал саундтреком для мультфильма «Мадагаскар». Эту песню там исполнял король лемуров. Свой главный хит музыкант записал в 1993 году вместе с тринидадцем Мэдом Стантманом (Марком Куоши). Морилло трижды становился лауреатом премии DJ Awards' Best House DJ и столько же — лауреатом премии Best International DJ.