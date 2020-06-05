Эпидемия нехватки СИЗ и выплат. Прокуратура и Следком занялись жалобами врачей Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия стала одним из самых проблемных регионов по распространению коронавируса. Врачи столкнулись с отсутствием средств защиты и обещанных выплат, пациенты — с запоздалой медпомощью. Небольшое официальное число заболевших резко контрастирует с числом смертей в больницах, где лечат COVID-19. В ситуации разбирается Следственный комитет и Генпрокуратура.

Коллективное увольнение медиков скорой

Скандал разгорелся в конце мая, после публикации видео, на котором сотрудники Республиканского центра медицины катастроф — станции скорой помощи Черкесска — объявляют главврачу о решении уволиться.

Поводом медики скорой назвали снижение зарплат и отсутствие средств защиты от коронавируса, а также формальную проверку местным прокурором этих жалоб. Из-за заражения врачей число бригад скорой помощи уменьшилось втрое. Пациентам приходится ждать машину по несколько часов, сообщили собравшиеся.

«Вы вчера все нагло вышли, кучкой собравшись, сказали, что нет у нас никаких проблем, что жизнь наладилась», — заявляет один из них на видео, призывая главного врача уволиться.

В итоге коллективное заявление об увольнении подписали 47 сотрудников станции скорой помощи Черкесска.

Странная статистика

Согласно официальным данным на утро 4 июня, в Карачаево-Черкесии было зарегистрировано 1354 больных коронавирусной инфекцией (+78 за сутки). За все время эпидемии умерли семь человек, 369 выздоровели.

1 июня глава Минздрава региона Казим Шаманов признал, что в больницах для лечения COVID-19 умерли уже 60 пациентов. Почему эти смерти не вошли в статистику, он не уточнил. Демонстративное увольнение медиков министр назвал «актом для привлечения внимания», но позднее уточнил, что их требования обоснованы.

По подсчетам местного издания «Политика 09», в Карачаево-Черкесии от коронавируса скончались не менее 153 человек. Официально эти данные не подтверждались.

До последнего времени в республике проводили примерно 700 тестов на коронавирус в день. Позднее глава региона Рашид Темрезов поручил увеличить число тестов на 42% — до тысячи в сутки.

Реакция властей

После того как об акции медиков стало широко известно, сотрудниками скорой выдали средства индивидуальной защиты. И 3 июня пообещали выплатить надбавки за работу с больными коронавирусом за май.

3 июня глава республики Рашид Темрезов обвинил в возникновении проблем руководство скорой помощи и регионального Минздрава. Основные требования коллектива по условиям труда, заработной плате и средствам защиты он признал обоснованными.

Скорую Черкесска тогда же возглавил министр труда и соцразвития республики Анзор Охтов. Ранее он ей уже руководил.

Столичные следователи СК и сотрудники Генпрокуратуры направились в республику. Следственный комитет возбудил дело о халатности. Прокуроры проверят работу регионального Минздрава и больниц.