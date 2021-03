Заражение от банана и советы Юры из Уханя. Год назад в России началась эпидемия коронавируса и фейков

Примерно год назад зафиксировали первый случай коронавируса у россиянина. Сначала вирусу не придавали значения, но потом к нему все-таки стали относиться серьезнее. В то же время многие начали придумывать фейки — то ли чтобы запугать сограждан, то ли ради шутки.

Активно о коронавирусной инфекции начали говорить примерно в апреле 2020 года. Тогда «Интерфакс» писал, что упоминаемость вируса в российских СМИ достигла рекордного значения: за семь дней на страницах изданий его можно было встретить более 884 тысячи раз. Это значит, что 43% публикаций были посвящены заболеванию.

В апреле президент Владимир Путин утвердил штрафы за фейки о коронавирусе. Для граждан наказание может составить от 300 до 700 тысяч рублей, если сведения угрожают жизни и здоровью людей.

В декабре 2020-го МВД сообщило, что с начала прошлого года в России завели 37 уголовных дел, а с марта составили более 450 протоколов за фейки о коронавирусе.

Некоторые сказки действительно заканчивались плачевно. Журнал The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene в августе 2020 года выяснил, что ложная информация о коронавирусе привела к гибели как минимум тысячи человек.

Приятно и «полезно»

Журналисты обратили внимание, что одним из самых популярных фейков была информация про чудесное средство от коронавируса — спирт. Дескать, он помогает продезинфицировать организм и убить вирус. Но в итоге этот фейк привел к гибели примерно 800 человек. Еще почти шесть тысяч из-за такого нелепого метода борьбы с COVID-19 попали в больницу.

Причем этот фейк подхватил даже президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он призвал людей не только мыть руки водкой, но и «принимать на грудь» 40-50 граммов ежедневно. Среди советов Лукашенко для борьбы с коронавирусом были также регулярный прием пищи и хождение в сауну.

Этот фейк развеял Роспотребнадзор, отметив, что спирт никак не поможет бороться с вирусом. Более того, он даже может навредить.

Простой фейк

Самым простым и популярным фейком о коронавирусе была теория о том, что никакой пандемии нет. Он возник почти сразу после ее начала — люди не верили, что где-то есть SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19 и кого-то убивает. Людям вообще сложно измерить, насколько вирус опасен для отдельно взятого человека, потому что нет точных данных, сколько людей на самом деле болеют (не все ведь приходят в больницу и сдают тесты), правильно ли ставят диагноз тем, кто попадает в больницу.

Однако есть одно диагностируемое явление: смерть. Мы можем посмотреть, как выросла общая смертность людей в определенный период времени до пандемии и во время нее.

Конечно, в России эпидемическая ситуация начала улучшаться с начала 2021 года. Например, 2 марта зафиксировали менее 11 тысяч случаев COVID-19. Такие низкие показатели замечены впервые с 5 октября. Однако больные продолжают умирать. За сутки скончался 441 зараженный.

Росстат в феврале 2021 года подсчитал, что в прошлом году смертность в стране выросла на 18%. Вице-премьер России Татьяна Голикова тогда отметила, что «самым напряженным месяцем по смертности» стал декабрь. Он повлиял на общегодовые показатели.

Эпидемия шизофрении

Питье отбеливателя (в США даже выпустили предупреждение, что отбеливатель пить нельзя) и коровьей мочи (в Индии это была распространенная практика), поедание навоза (кстати, это советовали тоже в Индии), раствора серебра и нанесение хлора на тело. Подобные фейки тоже были. Надеемся, что никто из россиян не пытался бороться с коронавирусом каким-либо из этих методов, однако эти глупости тиражировались разными людьми, иногда даже политиками.

Старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, антрополог Александра Архипова тогда сказала Би-би-си, что распространялись и такие глупости, как запрет на поедание бананов. Якобы красные точки на них — следы впрыскивания коронавируса. До этого про бананы были и другие сказки: про то, что они являются причиной атипичной пневмонии, ВИЧ и так далее.

Идиотским был фейк, что коронавирус можно излечить с помощью экзорцизма. Инициатором идеи был итальянский архиепископ Карло Мария Вигано, который предложил провести всемирный обряд изгнания. И он, по мнению священнослужителя, должен был убить одной пулей двух зайцев: коронавирус и сатану.

Что-то похожее провел проповедник Кеннет Коупленд в эфире своей программы. Он намазал руку маслом, поднес ее к камере и предложил зрителям прикоснуться ладонью к экрану. Это, по его задумке, должно было исцелить ковид-больных.

Советы Юры

Градус идиотизма повысили и некоторые другие фейки. Исследователи РАНХиГС проанализировали слухи о коронавирусе с 1 февраля по 10 августа 2020 года и выделили самые тиражируемые, писала Би-би-си. Среди них были в том числе «советы Юры из Уханя». В них верили, потому что формулировки были убеждающими. Начинались они примерно так: «Молодой врач Юрий Климов, работающий с коронавирусом в больнице Уханя, позвонил своим родственникам и рассказал, что…».

В марте 2020 года в соцсетях распространилось фейковое стихотворение, приписанное Александру Пушкину. Говорилось, что поэт якобы сочинил произведение и теперь «обращается к нам сегодняшним». В стихотворении пять четверостиший и слова, говорящие о тяжелом времени, о его скором завершении, о болезни, которую «сметут знания». Общественный деятель Александр Верин тогда сказал, что читал все публикации Пушкина, включая черновики, и нигде не было этого стихотворения. Верин добавил, что фейк сочинил некий Урри Грим из Казахстана.

Некоторые пользователи разбирали стих. Их смущали формулировки, например, «гладкие дороги». В XIX веке таких просто не существовало.