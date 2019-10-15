Enfants terribles международной политики. Поездка Путина на Ближний Восток в публикациях зарубежных СМИ

Последние два дня Владимир Путин провел на Ближнем Востоке. Сначала президент России приехал в Саудовскую Аравию, а после отправился в ОАЭ с государственным визитом. Зарубежные СМИ внимательно следили за встречами российского лидера.

Издание Al Jazeera начало свой текст с подробного описания приезда и встречи Владимира Путина с саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Встречу охарактеризовали как «ознаменование укрепления отношений между двумя странами».

«Обе страны вместе работали над тем, чтобы держать запасы нефти на низком уровне и таким образом поддерживать высокие цены, но находились на противоположных сторонах региональных конфликтов», — гласит статья.

Журналисты Independent тоже остались под впечатлением от приема Путина в Саудовской Аравии.

«Владимир Путин — в Саудовской Аравии только второй раз за время своего президентства — был встречен в Эр-Рияде почетным караулом арабских лошадей и королевских солдат», — с таких слов начинается материал.

Двух лидеров Independent описали как «enfants terribles международной политики». В английском языке такое выражение употребляется, чтобы описать людей, чье поведение шокирует окружающих. Сама статья рассказывает про встречу, подписанные соглашения, а также подчеркивает, что визит Путина показал не только улучшение отношений двух стран. Он имел более глубокое значение, а именно: «подчеркнул расширение обязанностей России на все более нестабильном Ближнем Востоке».

Французское информационное агентство AFP сосредоточилось на соглашениях, которые заключили Саудовская Аравия и Россия. В статье описано, каких сфер они коснулись. По мнению СМИ, ключевым стало соглашение об укреплении сотрудничества между «так называемыми странами ОПЕК+ Организацией стран-экспортеров нефти плюс 10 стран, не входящих в картель».

Deutsche Welle пишет, что сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам. Согласно материалу, Путин стремится извлечь пользу из растущего влияния России на Ближнем Востоке. Он хочет углубить сотрудничество в области энергетики и нефти и привлечь инвестиции от саудовцев.

«Россия и Саудовская Аравия, давний союзник Вашингтона, стали свидетелями заметного сближения в последние годы, особенно отмеченного первым визитом короля Салмана в Россию в октябре 2017 года», — отмечает DW.

В материале также упоминается, что США обеспокоены сближением Эр-Рияда и Москвы, но Саудовская Аравия не видит в этом никаких проблем.

«Визит в Саудовскую Аравию свидетельствует о растущем влиянии Путина на Ближнем Востоке», — с такого заголовка начинается статья от Reuters.

Содержание не представляет ничего необычного. Все то же описание встречи, поднятых тем в ходе разговора и заключений соглашений. Помимо этого, упоминаются опасения Штатов из-за сближения двух стран. Владимир Путин предложил предоставить российские оборонительные системы королевству после нападений на его нефтяные объекты 14 сентября. В преддверии визита он также отметил, что мог бы сыграть позитивную роль в ослаблении напряженности в отношениях с Тегераном, если будет иметь хорошие связи с обеими сторонами.

«Любой прогресс в реализации планов Саудовской Аравии по закупке российских зенитных ракетных комплексов С-400 вызовет беспокойство в Вашингтоне, который направляет 3000 военнослужащих и дополнительные системы ПВО в Саудовскую Аравию», — сообщает Reuters.

О визите Путина в Объединенные Арабские Эмираты пока вышло не так много материалов у иноСМИ.

Одним из первых встречу осветил Associated Press. Вначале упоминаются и конные войска, что сопровождали лимузин с Путиным, и военные самолеты, что оставили в небе след дыма цветов российского флага. Далее материал повествует о причинах встречи двух лидеров и экономической выгоде.

«Одна из причин — это просто бизнес. Русские все чаще обращаются к Дубаю с целью заняться бизнесом и отдохнуть на его пляжах», — пишет AP.

Gulf News про встречу двух лидеров написали еще до ее начала. Дело в том, что известные здания Абу-Даби накануне приезда Владимира Путина загорелись цветами российского флага. О чем и рассказал их материал.

А у издания The National можно ознакомиться с текстовой трансляцией визита Владимира Путина в ОАЭ.