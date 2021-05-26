Эмоции и намек на Россию. Политологи разобрали речь Лукашенко о посадке самолета в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске. Он дал понять, что действовал в соответствии с международными нормами, и показал себя эмоциональным человеком, который лишний раз за словом в карман не полезет.

Ответ на «завывания» европейских политиков

Президент Белоруссии подчеркнул, что в ситуации с посадкой самолета Ryanair, после которой задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, действовал в рамках закона. Об этом Лукашенко заявил на встрече с парламентариями.

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — пояснил президент.

Он отметил, что сообщение о минировании самолета, послужившее причиной его посадки, поступило из Швейцарии в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. При этом экипаж, по словам главы Белоруссии, «советовался с хозяевами самолета» и аэропортом в Вильнюсе. Правда, борт все же решили посадить в Минске. Более того, Лукашенко отметил, что в самолете находился террорист, о чем знали за рубежом.

«Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете — каждый день „минируют“ то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации», — сказал он.

Также Лукашенко опроверг сообщения о якобы принуждении к посадке с помощью поднятого по тревоге дежурного МиГ-29. Подобные заявления президент назвал «абсолютной ложью». Он подчеркнул, что цель истребителя — обеспечивать связь и помогать борту зайти на посадку в критической ситуации.

Не оставил без внимания президент Белоруссии и слова главы Ryanair Майкла О’Лири, который предположил, что на борту севшего самолета могли быть агенты КГБ. По словам Лукашенко, в Минске сошли три человека, чтобы не возвращаться из Вильнюса. Из них и сделали якобы агентов КГБ.

Политолог Андрей Арешев в разговоре с «360» сказал, что такими заявлениями президент Белоруссии ответил на «завывания» части европейских политиков по поводу произошедшего и дал понять всему миру, что действовал в рамках международных норм.

Лукашенко и Запад

Глава Белоруссии напомнил, что пригласил всех международных экспертов для расследования ситуации. Запад же отказался от участия.

«Стоять на коленях и оправдываться мы не будем, потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик», — заявил Лукашенко.

По его словам, недоброжелатели Белоруссии преступили множество красных линий. Происходящее президент назвал «гибридной современной войной». Теперь нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую, подчеркнул Лукашенко.

«Запад не мог не отказаться от участия, потому что Запад целиком и полностью поддерживает курс на вооруженное свержение. <…> Как Запад будет участвовать в мероприятиях, инициированных белорусской властью? Они уйдут в глухую несознанку и будут включать дурочку при каждом удобном случае», — отметил Арешев.

Эмоциональный президент

После решения ряда европейских авиакомпаний не летать в небе над Белоруссией Лукашенко посоветовал летать там, где «угробили 300 человек». Так он намекнул на восток Украины и произошедшую там катастрофу с малазийским самолетом.

В этом плане, отметил Арешев, Лукашенко лишний раз показал свою эмоциональность и желание донести свою позицию до адресата всеми имеющимися средствами, как он это может.

Мы знаем, что Александр Григорьевич — человек эмоциональный и за словом в карман не полезет. Как мы видим, за действием тоже Андрей Арешев.

Намек на поддержку со стороны России

Также Лукашенко отметил, что после давления на Белоруссию Запад может приступить к России. Ведь сейчас европейские страны ищут новые уязвимости.

«Мы для них — полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Апробировав у нас, они пойдут туда», — сказал президент Белоруссии.

С помощью этого заявления политик хотел лишний раз получить поддержку со стороны России. Такое мнение «360» высказал политолог Сергей Марков.

«Это, безусловно, очень важно. Но еще более важно, что главные удары действительно будут наноситься по России. Это без сомнения. Но я бы немножко поспорил. Мне кажется, суть здесь не в том, что сначала за Белоруссию, а потом за Россию. За Россию — все время, все время они бьют по России без устали. Россия является их главной целью. А по Белоруссии бьют как по союзнику России», — заключил Марков.