Повышенной эмоциональности у женщин нашлось объяснение. Они просто хотят жить

Ученые из Питтсбургского университета провели исследование, в котором приняли участие более 300 женщин, состоящих в отношениях. Медицинские наблюдения показали, что кровеносная система тех из них, кто пытался держать свои эмоции в узде, была в худшем состоянии, чем у не пресекавших свои эмоциональные реакции.

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Изношенность кровеносной системы в разы увеличивает риск инсультов, инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Но и это не единственное, чем приходится жертвовать женщинам, не желающим закрепить за собой славу истерички. Одним из серьезных последствий подавления бурной эмоциональной реакции (не только у прекрасного пола) также является развитие психологических проблем, депрессии и даже появление риска преждевременной смерти. Оказалось, женщины просто инстинктивно хотят жить.

Причем у сдерживания собственных реакций могут быть очень серьезные социальные последствия. Привыкая подавлять свои эмоции, женщина рискует стать жертвой домашнего насилия, утверждают ученые. А начинаться все может вполне безобидно — с боязни сообщить партнеру о том, что какие-то его действия или слова могут быть банально неприятны.

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Малейшая недосказанность, вызванная навязанными социальными нормами, может привести к серьезным последствиям как для отдельно взятого человека, так и для всего общества. Потому что чем больше женщин будут считать, что замалчивать свои проблемы и просто эмоции — нормально и правильно, тем сильнее возрастет риск того, что негативное отношение к женской — а впоследствии к любой — эмоциональности станет нормой.

Поэтому очень важно избавиться от вредного стереотипа об истеричности женской природы — если она не будет давать выхода своей эмоциональности, она может умереть от вполне реальных физических или психологических недугов, вызванных самоподавлением.

Это исследование было проведено с довольно узкой выборкой, американским и мировым ученым еще предстоит подтвердить его результаты. Однако уже сейчас понятно — и не только благодаря научным исследованиям, — что обвинять женщин в излишней эмоциональности не только нетактично, но и вредно. А при общении стоит учитывать гендерные особенности представителей разных полов.