  • Повышенной эмоциональности у женщин нашлось объяснение. Они просто хотят жить

    01 октября 2019, 22:32

    Татьяна Струкова

    Американские ученые выяснили, что повышенная эмоциональность продлевает женщинам жизнь. Теперь наука официально рекомендует представительницам прекрасного пола не сдерживать своих эмоций, потому что это может пагубно повлиять на их здоровье. Каким образом, рассказывает «360».
    Повышенной эмоциональности у женщин нашлось объяснение. Они просто хотят жить

    Ученые из Питтсбургского университета провели исследование, в котором приняли участие более 300 женщин, состоящих в отношениях. Медицинские наблюдения показали, что кровеносная система тех из них, кто пытался держать свои эмоции в узде, была в худшем состоянии, чем у не пресекавших свои эмоциональные реакции.

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    Изношенность кровеносной системы в разы увеличивает риск инсультов, инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Но и это не единственное, чем приходится жертвовать женщинам, не желающим закрепить за собой славу истерички. Одним из серьезных последствий подавления бурной эмоциональной реакции (не только у прекрасного пола) также является развитие психологических проблем, депрессии и даже появление риска преждевременной смерти. Оказалось, женщины просто инстинктивно хотят жить.

    Причем у сдерживания собственных реакций могут быть очень серьезные социальные последствия. Привыкая подавлять свои эмоции, женщина рискует стать жертвой домашнего насилия, утверждают ученые. А начинаться все может вполне безобидно — с боязни сообщить партнеру о том, что какие-то его действия или слова могут быть банально неприятны.

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    Малейшая недосказанность, вызванная навязанными социальными нормами, может привести к серьезным последствиям как для отдельно взятого человека, так и для всего общества. Потому что чем больше женщин будут считать, что замалчивать свои проблемы и просто эмоции — нормально и правильно, тем сильнее возрастет риск того, что негативное отношение к женской — а впоследствии к любой — эмоциональности станет нормой.

    Поэтому очень важно избавиться от вредного стереотипа об истеричности женской природы — если она не будет давать выхода своей эмоциональности, она может умереть от вполне реальных физических или психологических недугов, вызванных самоподавлением.

    Это исследование было проведено с довольно узкой выборкой, американским и мировым ученым еще предстоит подтвердить его результаты. Однако уже сейчас понятно — и не только благодаря научным исследованиям, — что обвинять женщин в излишней эмоциональности не только нетактично, но и вредно. А при общении стоит учитывать гендерные особенности представителей разных полов.