Санта Клаус без пола и усатый мужик в фате. Эти эмодзи появятся в ваших смартфонах в 2020-м

Смартфоны намерены сделать нас еще более толерантными. Все началось с того, что смайлики стало можно окрашивать в разные цвета кожи, потом среди эмодзи появились гей-пары, а теперь консорциум Unicode представил новое обновление с женщиной в смокинге и мужчиной в фате, а также гендерно-нейтральным Санта Клаусом. Эти смайлы появятся в телефонах в сентябре–октябре.

Больше толерантности

В новой версии Emoji появились 62 новых символа и 55 вариантов эмодзи с разными цветами кожи и гендерами — всего 117 новинок. В этот раз консорциум, видимо, решил окончательно избавиться от дискриминации по половому признаку. Уже через полгода пользователи смогут посылать друг другу женщин в смокингах, мужчин в свадебном наряде или вообще гендерно-нейтральных новобрачных.

Нововведения затронули не только новобрачных. Санта Клаус теперь может быть микс Клаусом, то есть гендерно-нейтральным, по-английски Mx. И никакой бороды.

Источник фото: Twitter

Авторы смайлов решили обыграть и другую модную тему — кормление детей. Как можно догадаться, делать это могут все: женщины, мужчины, гендерно-нейтральные персоны с любым цветом кожи.

Новые эмоции

Но как бы ни старались создатели смайлов поднимать социальные проблемы, самыми обсуждаемыми в соцсетях стали эмодзи с эмоциями. Например, появилось улыбающееся лицо со слезой. Пользователи уже предложили свои варианты названий.

«Когда она говорит: „Надеюсь, мы навсегда останемся друзьями“».

Смайлик «замаскированное лицо» тоже оказался своего рода революцией.

«Наконец-то у смайлов появился нос».

Настоящим хитом стал смайлик с «итальянским жестом». Он обычно сопровождает вопрос, что-то вроде «Что тебе нужно», только в эмоциональной форме. Но пользователи, кажется, решили вставлять его по любому поводу.

«Теперь я могу выразить остроту митбола с помощью эмодзи».

Замалчивание

Компания добавила в список новых животных, еду, бабл ти, волшебные палочки, матрешку, нитку с иголкой, вантуз, музыкальные инструменты, перо, камень, хижину, надгробие и многое другое.

Источник фото: Twitter Emojipedia

Несмотря на многообразие, в Unicode начали и завершили свою презентацию гендерно-нейтральной темой, включив в список эмодзи трансгендерный флаг и трансгендерный символ.

Эмодзи разработали в 1990-х годах в Японии на волне популярности комиксов. Это были маленькие фигурки, которые показывали человеческие и не только эмоции. Но с 2015 года компании по всему миру стали пренебрегать эмоциональным аспектом в угоду социальному. Тогда на iOS 8.3 появились смайлы с гей-парами. С ними пытался бороться депутат Виталий Милонов, который увидел в них гей-пропаганду, но безуспешно.

Вслед за гей-парами в наших телефонах появились гендерно-нейтральные персоны, а потом создатели решили использовать смайлы, чтобы поднимать замалчиваемые темы. Год назад все обсуждали добавление капельки крови в список эмодзи. Но этот смайл раскритиковали даже борцы за права женщин, которые предлагали обозначать менструацию испачканными штанами, что, кстати, к выражению эмоций тоже имеет слабое отношение.