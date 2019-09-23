  • Неоправданные ожидания. «Игра престолов» получила 12 «Эмми» вместо 32

    23 сентября 2019, 09:21

    Александра Ломейко

    В Лос-Анджелесе завершилась 71-я церемония вручения премии «Эмми», которую транслировал телеканал Fox. На наибольшее количество номинаций — 32 — претендовал сериал «Игра престолов». Кто в итоге получил заветные статуэтки — в материале «360».

    Сериал НВО по мотивам серии книг Джорджа Мартина в итоге одержал победу всего в двух главных категориях. Его признали лучшим драматическим сериалом. Сыгравший Тириона Ланнистера Питер Динклейдж стал обладателем «Эмми» как лучший актер второго плана.

    Британский проект «Дрянь» стал триумфатором вечера, завоевав награды в четырех номинациях. Его создательница Фиби Уоллер-Бридж получила «Эмми» за лучший сценарий комедийного сериала. Ей также вручили статуэтку как лучшей актрисе комедийного сериала.

    «Дрянь» был признан лучшим по режиссуре в своем жанре и стал победителем номинации «Лучший комедийный сериал».

    Лучшим актером в комедийном сериале признали Билла Хейдера за работу в проекте «Барри».

    «Лучшей актрисой в драматическом сериале» назвали Джоди Комер, исполнившую роль в проекте «Убивая Еву». Среди мужчин аналогичную награду присудили Билли Портеру (сериал «Поза»).

    Джейсону Бейтману вручили статуэтку за режиссуру драматического сериала за эпизод проекта «Озрак». Сыгравшая в нем Джулия Гарнер стала победительницей в номинации «лучшая актриса второго плана в драматическом сериале».

    «Лучшим актером второго плана в комедийном сериале» стал Тони Шалуб (Эйб Вайсман, «Удивительная миссис Мейзел»). «Лучшей актрисой» — Алекс Борштейн, которая в этом же сериале сыграла Сюзи Майерсон.

    «Чернобыль» получил «Эмми» как лучший мини-сериал

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    В трех номинациях победил еще один проект HBO — «Чернобыль». Его признали лучшим мини-сериалом. История об аварии на Чернобыльской АЭС получила «Эмми» за лучшую режиссуру мини-сериала и лучший сценарий.

    «Лучшей актрисой в мини-сериале или фильме» названа сыгравшая главную роль в сериале «Фосси/Вердон» Мишель Уильямс.

    Работа Джаррела Джерома в проекте «Когда они нас увидят» принесла ему «Эмми» в номинации «лучший актер в мини-сериале». Лучшим актером второго плана в мини-сериале назвали Бена Уишоу («Чрезвычайно английский скандал»), а лучшей актрисой — Патрисию Аркетт, сыгравшую в «Притворстве» Ди Ди Бланчард.

    Лучшим телефильмом признали «Черное зеркало: Брандашмыг».

    Лучшим ток-шоу стало Last week tonight с Джоном Оливером, а Дон Рой Кинг стал обладателем статуэтки за режиссуру шоу Saturday night live. Ее ведущий Джон Оливер тоже получил награду телеакадемиков.