Рэп-угроза президенту. Какими текстами Эминема заинтересовались спецслужбы США

Секретная служба США допрашивала Маршалла Брюса Мэтерса, известного как Эминем. Причина — тексты его песен, в которых обнаружили угрозы действующему президенту США Дональду Трампу и его дочери Иванке. «360» рассказывает, какие композиции рэпера привлекли внимание американских спецслужб.

Согласно документам, в день выхода альбома Revival некий «обеспокоенный гражданин» сообщил, что у Эминема появилась новая песня под названием Framed с неуместным комментарием в адрес президента Дональда Трампа и угрозой в адрес Иванки Трамп.

В следственных документах говорится, что «песня была об убийстве, которое он вспоминает». Спецслужбы особенно обеспокоились следующими словами: «Но, чувак, как Иванка Трамп оказалась в багажнике моей машины? … Потому что я чувствую некоторую ответственность за маленькую тупую блондинку… Уже второе убийство, о котором я ничего не помню».

В документах также отмечается: «Уже не в первый раз Мэтерс угрожает президенту и членам его семьи». В июне 2017 года, по мнению Секретной службы, в интервью изданию Vulture репер позволил себе «угрожающие президенту высказывания».

В своем отчете Секретная служба охарактеризовала Эминема как «ведущего себя неподобающим образом» и отметила, что он в своих высказываниях «угрожает подзащитному», то есть президенту Дональду Трампу.

Там также отмечено, что во время беседы с Секретной службой, когда агенты начали читать тексты, за которые предъявлено обвинение, «Мэтерс был знаком с песней и вместе с интервьюерами начал читать рэп». В итоге дело решили не отправлять Генеральному прокурору — объяснений Эминема оказалось достаточно.

Опосредованные извинения

В песне Revival рэпер все же пояснил свою позицию. Он отметил, что его слова дошли до президента, так как он отправил на «личный разговор» свою Секретную службу. Эминем объясняет, что тексты его песен не относятся к реальным действиям в жизни, а только к «чернилам и лирикам». Однако свое негативное отношение к Трампу Эминем только подтверждает, хоть и снимает с себя ответственность за какие-либо насильственные действия или призывы к ним.

В песне говорится:

И пусть говорят, что я симпатизирую

людям, которым этот змей продал мечты, а потом покинул!

По крайней мере я знаю, что он это услышал,

Потому что агент Оранж (персонаж вселенной DC, злодей, отличается жадностью. Вероятно, аллюзия на Трампа — прим. ред.) только что послал Секретную службу,

Чтобы встретиться лично, чтобы узнать, действительно ли я хочу навредить ему,

Или спросить, связан ли я с террористами

Я сказал: только когда дело касается чернил и лириков.