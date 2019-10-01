«Эмбрионы в регионы»: акция Минздрава против абортов взбесила Сеть

Свердловский Минздрав принял участие в акции «Эмбрионы в регионы». Для профилактики абортов женщинам будут показывать куклы, похожие на эмбрион на сроке в 12 недель. Говорят, это поможет сформировать родительский инстинкт заранее и сохранить беременность.

В женскую консультацию и акушерско-гинекологическое отделение Красноуфимской больницы уже поступили первые модели эмбрионов, сообщило издание «Ведомости. Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения. Ребенка они напоминают даже на ощупь.

Источник фото: «ВКонтакте»

Акция всероссийская и длится уже не первый год. Свердловская область присоединилась в 2019-м, получив «пять тысяч моделей внутриутробного ребенка». В 2016 году, например, «эмбрионами» уже снабдили женские консультации Магнитогорска.

Источник фото: «ВКонтакте»

В Сети благие намерения медиков вызвали бурную реакцию. В Twitter обсуждают, как идея Минздрава «пропагандирует семейные ценности» и формирует «ответственное родительство».

Не понравилась пользователям ни сама идея, ни ее название, ни реализация.

Источник фото: Twitter

Кто-то придумал продолжение-лозунг для акции (ну или начало — так даже логичнее): «Эмбрионы в регионы! Зиготу на работу!»

Другие заметили, что начинать стоило совсем с другого — например, с медицины, образования и стабильности.

Третьи вообще увидели в названии акции нечто похожее на очередное творение геймдизайнера Хидэо Кодзимы.

Источник фото: Twitter

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«Когда каждый антиабортник возьмет хотя бы по одному ребенку от женщины, которую они отговорили от аборта, тогда настанет великое светлое будущее», — заключили в соцсети возмущенные инициативой.

На момент публикации материала пресс-служба Минздрава Свердловской области не предоставила «360» оперативного комментария по поводу своего участия в акции. Не удалось побеседовать и с главным врачом одной из больниц, получивших «эмбрионы».