Эмбер Херд стала матерью. Это стало еще одним поводом уколоть Джонни Деппа

Актриса Эмбер Херд стала матерью. Это первый ребенок звезды. Она не стала рассказывать, кто является отцом малышки. Однако отметила, что дочь стала началом оставшейся жизни актрисы. Радостному событию в жизни Херд предшествовала череда громких скандалов, связанных с разводом с актером Джонни Деппом.

Херд рассказала о пополнении в своем Instagram. Она опубликовала пост об этом. По словам Херд, ее дочь родилась 8 апреля, девочка получила имя Уна Пейдж. По информации источников издания Page Six, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери.

«Я так рада поделиться с вами этой новостью», — написала звезда.

При этом актриса отметила, что давно мечтала о ребенке, но хотела сделать это «на своих условиях». Видимо, так актриса намекнула на неудачный брак с Джонни Деппом.

«Четыре года назад я решила, что хочу ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых важных частей нашей судьбы таким образом. Я надеюсь, что мы в конце концов придем к тому, когда станет нормой не хотеть кольца ради детской кроватки», — пояснила Херд.

Она добавила, что часть ее хотела бы придерживаться позиции, что личная жизнь актрисы никого не касается. Но Херд отдает себе отчет в том, что ее профессия обязывает взять под контроль то, что о ней известно общественности.

Громкий развод Херд и Деппа

Ранее имя Херд в СМИ упоминалось не в контексте детей, а в связи с громким бракоразводным процессом, который тянулся более четырех лет. При этом сам брак длился существенно меньше — всего 15 месяцев.

Изначально именно Херд решила развестись. Она обвинила Деппа в домашнем насилии. Однако позже девушка передумала. Правда, надо сказать, не без причины. Звезда заключила сделку с экс-возлюбленным и получила ни много ни мало семь миллионов долларов. Взамен на круглую сумму Херд отозвала иск о бытовом насилии. Развели звездную пару четыре года назад. Однако скандалы не закончились, и таблоиды продолжили писать о подробностях взаимоотношений Деппа и Херд.

В прошлом году уже Депп подал в суд на Херд. Причина все та же — клевета. Он потребовал от бывшей жены 50 миллионов долларов в качестве компенсации. Слишком уж пострадала из-за скандала репутация знаменитости.

Помимо этого, от звезды «Пиратов Карибского моря» досталось и изданию Тhе Sun. Актера возмутило, что журналисты назвали его «человеком, избившим жену». От СМИ Депп планировал получить два миллиона фунтов. Правда, суд постановил, что актер действительно бил супругу, так что лжи в материале The Sun не увидели. Помимо этого, судья принял заявления экс-жены, что ее обвинения в адрес Деппа «отрицательно повлияли на ее карьеру как актрисы и активистки». Херд предстала перед публикой жертвой, а Депп — тираном.

Через несколько дней после проигрыша в суде Деппа лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в новой части «Фантастических тварей». После этого Walt Disney Pictures отказался от участия Деппа в новой части культовой картины «Пираты Карибского моря». Теперь Джека Воробья не покажут даже в эпизодах.

Фанаты Деппа были возмущены решениями компаний. В отместку экс-супруге, обвинившей актера в домашнем насилии, они потребовали убрать Херд из «Аквамена-2». Правда, молодой маме удалось сохранить роль.