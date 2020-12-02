Смена пола под прицелом папарацци. Кто из знаменитостей признался в трансгендерности

Канадская актриса Эллен Пейдж, известная по ролям в фильмах «Начало» и «Джуно» и сериале «Академия Амбрелла», объявила, что теперь она мужчина. В XXI веке это уже не является шоком: многие знаменитости сменили пол, потому что чувствовали, что родились не в том теле. Как это повлияло на их карьеру?

Эллиот Пейдж

О том, что Эллен Пейдж теперь становится Эллиотом и предпочитает обращение к себе в мужском роде, звезда написала у себя в Twitter. Пейдж говорит, что идентифицирует себя как трансгендера.

Несмотря на то, что пока Эллиот не может позволить себе хирургическую смену пола, он просит поддержать решение о трансгендерном переходе и не осуждать его.

Пейдж стал не первым знаменитым трансгендером: до него пол сменили создатели «Матрицы», глава семейства Кардашьян и даже участник Евровидения.

Сестры Вачовски

Тандем режиссеров Лилли и Ланы Вачовски, подаривших миру фильмы «Матрица», «Облачный атлас», «V — значит Вендетта», «Связь», «Вторжение» и другие, раньше был тандемом двух братьев Энди и Ларри.

О трансгендерности братьев говорили еще до их официального перехода. Средства массовой информации на протяжении нескольких лет форсировали информацию о том, что Ларри считает себя Ланой. В 2012 году Лана официально совершила каминг-аут как трансгендерная женщина. Она стала первым известным трансгендерным режиссером в Голливуде. Энди совершил переход и стал Лилли в 2016 году.

Кейтлин Дженнер

Отец американских супермоделей Кайли и Кендалл Дженнер, участниц знаменитого шоу «Семейство Кардашьян», легкоатлет и олимпийский чемпион Уильям Брюс Дженнер сменил пол в период с 2013 по 2015 год и стал Кейтлин Дженнер. На протяжении двух лет звезда занималась гормональной терапией, а к 2017 году перенесла операцию по смене пола.

Лаверна Кокс

Актриса Лаверна Кокс при рождении получила имя Родерик, с детства у мальчика было пристрастие к женской одежде и макияжу. После того как Лаверна Кокс совершила переход в качестве трансгендерной женщины, она стала звездой экрана.

Наибольшую известность ей принесла роль в американском сериале «Оранжевый — хит сезона», где Кокс играла трансгендерную заключенную, а ее брат-близнец исполнил роль героини до того, как она совершила переход и в сериале. Кроме того, Лаверна Кокс была первой трансгендерной актрисой, появившейся на обложке журнала Time и номинированной на премию «Эмми».

Чез Боно

Сын певицы Шер Чез Боно был рожден девочкой и долгое время жил под именем Честити. В 2010 году Чез официально совершил переход и перенес операцию по хирургической смене пола. О его опыте сняли документальный фильм.

Сейчас Чез Боно пишет книги, музыку и играет в кино, даже снялся в популярном сериале «Американская история ужасов». Его мать Шер говорит о том, что гордится сыном.

Андреа Пежич

Андреа Пежич совершила каминг-аут как трансгендерная женщина в 2014 году. К тому моменту она уже была востребованной моделью и актрисой, снималась как для мужских, так и для женских модных журналов.

После объявления о грядущем переходе Пежич и вовсе обрела неслыханную популярность — ее пригласил на съемки в своем клипе Девид Боуи, а затем и в фильме «Девушка, которая застряла в паутине», продолжении экранизации трилогии Стига Ларссона «Миллениум». Сегодня Пежич стала одной из самых знаменитых трансгендерных актрис.

Дана Интернешнл

Израильская певица Дана Интернешнл родилась мальчиком, Яроном Коэном. С детства ребенок интересовался музыкой. Будучи подростком, Ярон переодевался в женщину и участвовал в концертах. Его первая пластинка называлась Dana International и принесла ему международную известность. После этого Ярон сменил пол и стал Даной.

В 1998 году Дана Интернешнл поехала на Евровидение от Израиля. Ее пение покорило сердца миллионов. До сих пор певица продолжает музыкальную карьеру, но уже не ездит по миру.