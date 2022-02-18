Елизавета II чувствует себя все хуже, но трон не уступает. Почему?

Британская королева Елизавета призналась, что ей тяжело передвигаться. Однако проблемы со здоровьем вряд ли сподвигнут ее к отказу от престола. По словам зарубежных экспертов, к королевской семье сейчас приковано слишком много внимания из-за принца Эндрю, а попытка передать корону Чарльзу лишь усугубит положение.

Проблемы со здоровьем у Елизаветы II

Елизавета II на этой неделе провела свою первую личную встречу с тех пор, как ее 73-летний сын принц Чарльз вновь заразился коронавирусом. Источник во дворце сообщил Reuters, что у 95-летней королевы нет никаких признаков ковида, но она находится под наблюдением.

Во вторник она провела встречу с новыми послами из Эстонии и Испании по видеосвязи, а уже в среду лично пообщалась с уходящими и новыми секретарями службы обороны в Виндзорском замке. На видеозаписи встречи видно, что Елизавета II передвигалась при помощи трости.

На вопрос, как она себя чувствует, королева ответила: «Ну, как видите, я не могу передвигаться». Елизавета II указала на свои ноги, а затем слегка прошаркала вперед, чтобы поприветствовать секретарей.

Елизавета II стала старейшим и дольше всех правящим монархом в мире, поэтому ее здоровью уделяется пристальное внимание. Во-первых, ей уже 95 лет. Во-вторых, в мире бушует пандемия. К тому же королева успела взбудоражить общественность после того, как в октябре 2020 года провела ночь в больнице из-за некой болезни.

Впрочем, источники сообщают, что королева продолжит исполнять свои обязанности в обычном режиме. Недавно она отпраздновала 70-летие своего вступления на британский престол.

Отречения Елизаветы II не будет?

Некоторые полагают, что ухудшающееся здоровье может сподвигнуть королеву к отречению от престола и передаче короны принцу Чарльзу. Однако европейские эксперты придерживаются иной позиции. Политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер в разговоре с «360» указал на то, что если бы Елизавета II действительно рассматривала отказ от трона, то она бы давно это сделала. Сейчас единственной причиной для нее могла бы стать собственная недееспособность, но такой проблемы у королевы нет. С этим согласен и политический активист из Великобритании Алан Бейли.

С одной стороны, можно предположить, что Елизавета II просто очень любит свою корону и не хочет от нее отказываться. С другой, на это есть гораздо более глубокие причины. Королевская семья сейчас переживает очень непростые времена. Принц Эндрю столкнулся с обвинениями в изнасиловании, общении с несовершеннолетними девушками и дружбе с Джеффри Эпштейном. Несмотря на то, что Эндрю отрицал все обвинения, он пошел на сделку с адвокатами американки Вирджинии Джуфре и договорился о выплате около 10 миллионов долларов.

«Эта выплата явно рассматривается как признание вины, и его репутация уничтожена. Мы также узнали вчера, что благотворительная организация, управляемая принцем Чарльзом, была обвинена в получении денег в обмен на королевские почести, поэтому внезапно отдать корону Чарльзу прямо сейчас было бы нехорошим ходом», — заявил Бейли «360».

Чарльз мог бы получить корону, когда скандал будет улажен, но это тоже спорное решение. Если Елизавету II в Великобритании любят все, то к ее сыну отношение было двояким и до скандала с фондом. Она знает, что Чарльз не располагает народ к себе, как и его жена Камилла.

«Отказ от трона может привлечь еще больше внимания к королевской семье. Оно будет не самым хорошим, потому что и Чарльз, и Камилла являются проблематичными персонами. Если бы он всходил на престол, то неизбежно началось бы повторное обсуждение смерти принцессы Дианы», — сказал Уорнер.

Елизавете II бессмысленно уходить сейчас, тем более когда она сумела сохранить любовь народа к себе и во время Brexit, и во время пандемии. Здоровье ей пока позволяет справляться с обязанностями монарха.

Впрочем, депутат партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в разговоре с «360» отметил, что шанс на уход королевы все же есть. Дело в том, что ни одна новость из дворца не попадает в медийное пространство без предварительного согласования, так что, возможно, таким образом они постепенно готовят публику к ее уходу. В целом же ей ничего не мешает оставаться на троне.

«Роль королевы в общественной и политической жизни не настолько значительна. Я думаю, что нагрузка не такая уж большая и с этими обязанностями она может справиться и сидя», — заявил Гердт.

Сейчас это далеко не самое главное беспокойство британцев. По словам Бейли, народ больше обеспокоен «истерией по Украине» и потенциальной третьей мировой войной против России. К тому же люди в очередной раз недовольны правлением Бориса Джонсона и продолжающейся пандемией, поэтому потенциальный уход королевы не возглавляет список их приоритетов на данный момент.