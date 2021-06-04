«У нее этих президентов уже столько было». Зачем Елизавета II пригласила в гости Байдена

Елизавета II встретится с Джо Байденом в Виндзорском замке 13 июня. Пока весь мир гадает, какие именно темы будут подняты во время этого мероприятия, политологи утверждают, что серьезных обсуждений ждать не стоит. Подобные встречи были со многими президентами, включая Владимира Путина. Они несут скорее статусный подтекст, нежели политический.

Встреча двух пожилых людей

О запланированной встрече рассказали в Twitter королевской семьи. Там не указали ни цель визита американского лидера в Великобританию, ни темы, которые Елизавета II и Джо Байден планируют обсудить. Правда, политологи уверены, что никакой политической нагрузки это мероприятие и не несет. Об этом в разговоре с «360» заявил общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков.

Там нет никакой политики. Во-первых, потому что королева Великобритании никаких важных политических решений не принимает. Во-вторых, потому что между США и Великобританией и так очень тесные стратегические великолепные отношения, одни из лучших вообще в мире, которые только возможны Сергей Марков.

Собеседник уверен, что это просто реализация желаний двух «сверхопытных и очень пожилых людей», которые могут позволить себе делать то, что хотят. Королеве Великобритании, по словам Маркова, приятно встретиться с лидером США. А президенту приятно встречаться с королевой Великобритании — наиболее медийно раскрученным монархом современного мира.

«К тому же у них обоих огромный политический опыт. Можно сказать, встречаются два гипотетических мудреца. Может, они будут во время беседы мудрыми, а может, и нет. Неизвестно. Но каждому из них приятно встретиться с гипотетическим мудрецом. Это имеет только личностное значение для них», — пояснил политолог.

«Чисто этикет»

Схожую точку зрения «360» высказал и политолог, публицист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Он напомнил, что Байден не единственный президент, с которым встречалась королева Великобритании.

«Она глава государства, он глава США. Почему бы им не встретиться. Она и с Трампом встречалась. Это дипломатическая практика, скорее статусное мероприятие, потому что реальные решения приминает все же не королева. Но она, помимо всего прочего, глава английского сообщества. Это мероприятие подчеркивает и значимость королевской семьи, и вообще — традиции. Вполне нормальное протокольное мероприятие. Не думаю, что какие-то значимые темы будут обсуждаться. Скорее всего, это чисто этикет», — сказал Крутаков.

Президенты и королева

С предшественником Байдена Дональдом Трампом королева встретилась 13 июля 2018 года, также в Виндзорском замке. Встреча продлилась 45 минут. Как позже рассказал Трамп, они с женой Меланией отлично поладили с королевой.

«Это был очень легкий разговор <…>. Мы прекрасно себя чувствовали», — подчеркнул он.

Тогда Трамп и Елизавета II обсудили предыдущих президентов США, с которыми та встречалась, а также Brexit. Его королева сочла сложной проблемой. Другие подробности мнения королевы о Brexit Трамп озвучивать отказался.

Марков также напомнил, что Елизавета встречалась и с многими российскими президентами. В 2003 году британскую королеву навестил Владимир Путин. Из-за пробки он опоздал на встречу на 12 минут. В отличие от встреч с Байденом и Трампом, встреча королевы с Путиным прошла в Букингемском дворце, а не в Виндзорском замке.

«И российских президентов всех принимала, по-моему. Для них это тоже такой очень уникальный опыт. Для нее тоже это любопытно, интересно посмотреть. Хотя, конечно, у нее их (глав государств — прим. ред.) столько было, что новый сорт печенья ей уже более интересен, чем новый президент», — заключил собеседник.