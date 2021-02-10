Элитная тусовка мировых «мозгов» или политнепригодный продукт? Стоит ли регистрироваться в аудио-соцсети Clubhouse

В последние дни все говорят о новой социальной сети Clubhouse. Попасть туда можно по приглашению, а общение проходит в голосовых чатах. Там уже появился Илон Маск, а Китай успел заблокировать стартап из-за политики. Подробнее — в материале «360».

С чего все начиналось?

Проект Clubhouse появился в марте 2020 года. Его создали — выпускники Стэнфорда Пол Дэвисон и Роэн Сет, работавшие до этого в Google, Pinterest и других компаниях из Кремниевой долины.

В течение года о соцсети мало кто знал, посвященные пользовались ей в качестве альтернативы Zoom и Team во время работы на удаленке. К маю 2020 года в Clubhouse общались всего 1,5 тысячи человек.

Среди первых знаменитостей, которые зарегистрировались в закрытой соцсети, были актер Джаред Лето, рэпер MC Hammer и комик Кевин Харт, сообщал канал CNBC. Журналисты писали, что Кремниевая долина «сходит с ума по приложению».

Clubhouse оценивали тогда в 100 миллионов долларов. Это произошло, после того как два венчурных инвестора вложили в стартап 16,6 миллиона.

Но по-настоящему известным Clubhouse стал после прихода Илона Маска. В конце января предприниматель написал в Twitter: «В Clubhouse сегодня в десять вечера по Лос-Анджелесу».

В тот же день он общался с сооснователем инвестплатформы Robinhood Владом Теневым и рассказывал о своей компании Neuralink, которая вживила в мозг обезьяны чип для участия в видеоиграх силой мысли.

Благодаря Маску к 1 февраля в Clubhouse уже было два миллиона пользователей. И это при том, что для регистрации там по-прежнему требуется приглашение, а соцсеть доступна только на устройствах с iOS. Стоимость Clubhouse тогда же взлетела до одного миллиарда долларов.

Голосовые сообщения в 2021-м, вы серьезно?

Как ни странно, голосовые сообщения, к которым с усмешкой относятся в обычных чатах, заняли отдельную, набирающую популярность нишу. Clubhouse — это и не видеоконференция в Zoom, и не групповой чат в Telegram (текстовых сообщений там вообще нет).

По формату соцсеть похожа на интерактивный подкаст, в котором можно напрямую пообщаться с выступающим, если тебе дадут слово. Еще это чем-то напоминает передачу на радио со звонками слушателей.

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Вторая возможность — летучки, планерки, мозговые штурмы, собрания родителей, на которых личное присутствие, как и картинка, не особо нужны.

Clubhouse состоит из клубов по интересам, напоминающих группы в Facebook или во «ВКонтакте». Эти клубы могут быть открытыми и закрытыми, а их участники — постоянными членами или подписчиками (фолловерами).

Подписываться можно на клубы или на отдельных людей. Встречи проходят в «комнатах», их можно планировать заранее и приглашать туда кого угодно. Вместимость «комнаты» — пять тысяч человек.

События с людьми и клубами, на которые подписан пользователь, отображаются в его календаре событий. Также приложение может присылать уведомления о них.

Поскольку личных сообщений в соцсети не предусмотрено, продолжить общение можно в Instagram или Twitter — если они указаны в профиле.

Разговоры в Clubhouse не записываются. Хотя пользователи вполне могут это сделать самостоятельно, с помощью сторонних приложений.

Россияне в соцсети

Clubhouse начинается как соцсеть для продвинутых. Некоторые сравнивают ее с «Живым журналом» начала 2000-х. В аудиочатах появляются разработчики, рекламщики, стартаперы, журналисты и другие инфлюенсеры.

Модератор нескольких русскоязычных «комнат» в Clubhouse Елизавета Кузнецова рассказала vc.ru, что «главная фишка» соцсети на сегодня — это огромное количество известных людей.

«Каждый день мы встречаемся и общаемся с Ташем Саркисяном, с которого начинался „Камеди клаб“, Михаилом Гуревичем и Олегом Богдановым („Коммерсант“). Говорили с Табризом Шахиди, Сергеем Минаевым, Германом Клименко, Михаилом Галустяном», — сообщила она.

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Корреспонденты РБК рассказали, как можно получить инвайт в соцсеть — в Telegram есть группы, участники которых по очереди регистрируются, а затем выдают приглашения остальным.

Журналистка ТАСС отметила, что большинство русскоязычных участников — это «люди из IT: основатели стартапов, разработчики, маркетологи, пиарщики технологических компаний».

К этому «элитному гиковскому полю» там же присматриваются потенциальные работодатели.

Чтобы создать свой клуб, нужно получить одобрение. «Заявки смотрят вручную, и в приоритете пользователи из Северной Америки, а не из Европы. То есть в Clubhouse, если он не заглохнет, станет поинтереснее через месяц-два», — прогнозирует журналистка.

Китай забанил стартап

В Китае Clubhouse ждала та же участь, что и другие западные соцсети. Официально в местном AppStore этого приложения не было. Жители КНР меняли настройки и регистрировались как пользователи из других стран.

В Clubhouse они обсуждали политику, Гонконг, проблемы демократии и преследования уйгуров — темы, которых для официального Китая не существует. И в начале февраля власти КНР заблокировали приложение.

В Китае запрещены и другие интернет-площадки, среди которых Google, Facebook, YouTube, Twitter, китайская Wikipedia, Instagram, WhatsApp, а также ведущие мировые СМИ.