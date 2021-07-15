Элитная ночлежка для нелегалов. Хозяева нашли в особняке под Истрой 30 мигрантов

Жительница деревни Красновидово, расположенной под Истрой, сдала свой особняк за 100 миллионов рублей бизнесмену, а сама уехала в Испанию. Когда она вернулась, дом был переписан, а внутри разместились 30 нелегалов.

Ночлежка для нелегалов

Сестра владелицы дома Ольга насчитала 30 спальных мест на трех этажах. Рабочие размещались даже в подвале. Там якобы жили таджики.

По информации соседей, в месяц койка стоила пять тысяч, хотя сами обитатели это отрицают. Трое рабочих из Донецка рассказали, что за них платит фирма. На верхних этажах были организованы номера для приезжих из Донбасса.

Хостел для нелегалов из дома под Истрой за 100 миллионов рублей сделал Владимир Барцакин, забрав дом у вдовы с тремя детьми Ирины Антоновой. Она сдавала особняк, живя в Испании.

Сначала Барцакин хотел выкупить дом и торговался. Денег не хватило, тогда он снял особняк на время и начал там жить. А потом выяснилось, что предприимчивый арендатор переписал владение на себя. Барцакин подделал документы, доверенность, акты приема-передачи и договор купли-продажи. Две судебные экспертизы признали эти бумаги подложными. Специалисты пришли к выводу, что их подписывала не Антонова. Она подала в суд и выиграла дело. Но настойчивый арендатор так просто съезжать не стал. А вместо этого, как утверждает сестра, поджег баню на участке.

Избиение и похищение

После Ольга приехала на участок вместе с матерью и знакомым, чтобы попросить миллионера выехать по-хорошему. На месте бизнесмен ждал их вместе с пятью своими таксистами. Они накинулись на двух женщин и мужчину, избили их и похитили адвоката.

«Подъехал он, подъехали пять или шесть таджиков. Выбежала мама из машины, ее избили тоже. Барцакин ее пинал», — рассказала сестра владелицы дома.

После произошедшего Ольга вызвала полицию. Барцакина остановили, знакомого семьи спасли, но бизнесмену опять ничего не было.

«Барцакин лично избивал Ольгу, ее маму, похищал меня. Это все было зафиксировано. Полицейские остановили машину, где был я — побитый и похищенный. Нас доставили в отделение полиции, через 15–20 минут их отпустили вместе с таджиками», — рассказал адвокат Ольги Сергей Горохов.

Версия арендатора

У Барцакина есть своя версия событий. Он утверждает, что за поджог отвечает сторона-арендодатель. Именно они наняли людей, чтобы поджечь свой дом. Из-за пожара чуть не погибли дети.

«Они подожгли ребенка, у меня ребенок там чуть не сгорел. У обслуги чуть ребенок не сгорел. Наняли каких-то наркоманов, а там дети спали в доме — их облили бензином и подожгли. Сожгли машину, пять трупов было бы. Хорошо, я в три ночи приехал, разбудил и вытащил из пожара их. Чего она об этом не говорит?» — заявил Владимир Барцакин.

Тем не менее свой дом семья Ирины Антоновой отбила. Полиция приняла от них заявление. Вещи рабочим позволят забрать, но после этого все замки сменят.