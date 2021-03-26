Ели мясо мужики. Смертельно опасная болезнь настигла москвичей из-за медвежатины

Трое москвичей подхватили редкую болезнь из-за употребления в пищу медвежатины. Медики диагностировали у них трихинеллез. В больнице их вылечили, но проблемы, по словам специалистов, останутся до конца жизни. Подробности этой истории выяснил «360».

Что произошло

В московскую инфекционную больницу № 2 поступили трое жителей столицы, которые жаловались на слабость, температуру, боли в суставах и отек лица. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. За три недели до этого друзья-охотники угостили пациентов бастурмой из медвежьего мяса, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

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Охотники уверяли, что вяленая медвежатина была исследована на паразитов и инфекции. Однако в больнице у всех троих обнаружили экзотичный для Москвы трихинеллез. Для постановки диагноза привлекали специалистов Сеченовского университета и РУДН.

Пациентам назначили «адекватную специфическую терапию».

«Вскоре мужчины были выписаны в удовлетворительном состоянии с благоприятным прогнозом исхода заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы.

В депздраве отметили, что без должного лечения трихинеллез грозит серьезными осложнениями вплоть до летального исхода.

Подробнее о болезни

Врач-паразитолог Елена Чернышева рассказала «360», что трихинеллез протекает в несколько стадий, заболевание «почти неизлечимо». При массивном заражении оно переходит в хроническую форму. Люди продолжительно и тяжело болеют, этот период ограничен только временем жизни пациента.

«Кто сколько протянет», — пояснила специалист.

Трихинеллезом заражаются, съедая мясо больных животных, в мышцах которых есть личинки трихинелл. Эти паразиты весьма устойчивы к термической обработке и заморозке.

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Заболевание, продолжила Чернышева, начинается как тяжелое пищевое отравление. Черви размножаются в желудочно-кишечном тракте. Их личинки проходят через стенки кишечника и разносятся током крови по всему организму, оседая в мышцах.

Дальнейшее течение болезни зависит от «массивности процесса» — того, как проходило первичное заражение, сколько трихинелл попало в организм, как проходит дальнейшая интоксикация, заявила Чернышева.

Когда заболевание переходит в хроническую стадию, у пациента «болят все мышцы». А если личинки попали в сердце, они вызывают миокардит.

В мышцах личинки замирают в своем развитии. Организм старается их обезвредить, формируя вокруг капсулу из солей кальция. При ослаблении иммунитета или травме паразиты активизируются.

Как не заразиться

В России, по словам Чернышевой, заболевание встречается довольно часто. Особенно там, где развита охота на диких животных, например, в Сибири.

Чтобы не заболеть, врач советует не употреблять в пищу мясо дичи.

«Первым делом не есть неизвестно кем застреленное мясо диких животных. А во-вторых, если возникло желание — варить очень долго и резать маленькими кусками», — рассказала паразитолог.

Трихинеллез, добавила собеседница, встречается и у животных, которые находятся на свободном выпасе.

«Болезнь тяжелая, страшная в паразитологическом смысле», — отметила Чернышева.