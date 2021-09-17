Знаменитости стали чаще использовать элементы БДСМ в своих нарядах. Эксперты моды считают, что это ответная реакция на пандемию коронавируса. Но психологи не согласны с ними. По их мнению, последствия коронавирусной пандемии стоит преодолевать на приеме у психотерапевта, а не с помощью атрибутов БДСМ.

Западные знаменитости стали чаще выходить в свет в БДСМ-одежде с фетиш-атрибутами. На благотворительном балу Института костюма музея Метрополитен Met Gala актер Эван Мок пришел в маске из черной лакированной кожи с шипами на голове в виде ирокеза и с запечатанными отверстиями для глаз, написал The Guardian.

Недавно на неделе моды в Нью-Йорке Ким Кардашьян появилась в черном кожаном наряде от Balenciaga, который полностью закрывал ее тело. Эпатажный костюм состоял из комбинезона, плаща, перчаток, ботфортов и балаклавы, на которой было отверстие для лица.

А певица Мадонна пришла на премию MTV Video Music Awards в кожаном боди с глубоким декольте и вставками из латекса. Образ дополняли фуражка, колготки в сетку, длинные перчатки и туфли на высоком каблуке.

Многим также запомнился образ солиста итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давида. В своей одежде он не раз использовал БДСМ-атрибутику.

Причины популярности

Эксперты The Guardian связали интерес к одежде с элементами БДСМ с «коллективной травмой» общества, полученной из-за пандемии коронавируса. Некоторые даже заявили, что популярность фетиш-атрибутов — это реакция на карантин, в частности, на «БДСМ-отношения с правительством», которое заставляло людей носить маски и соблюдать противоэпидемиологические правила.

Такого же мнения придерживались и некоторые российские эксперты. Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала «360», что мода отражает действительность и люди чувствуют насилие над собой.

Люди чувствуют насилие над собой. Это отражается на психике и, естественно, на моде Лариса Тимиряева.

Она напомнила, что атрибутика этого стиля яркая и неоднозначная — и это позволяет так же ярко и неоднозначно заявить о себе тому, кто в нее облачился. Эксперт не исключила, что в будущем и российские звезды подхватят этот тренд.

Но не все согласны с такой оценкой. Сексолог-психолог Диля Еникеева заявила, что то, что раньше считалось извращениями, превратилось теперь в норму. По словам специалиста, садизм и мазохизм всегда относили к перверсиям, социальным извращениям, теперь же многие люди практикуют их в легкой форме.

«Это даже стало модным, и этим бравируют. Возможно, в своей интимной жизни эти люди никогда не практиковали садо-мазо-утехи, но в своей одежде они показывают, что они в тренде», — добавила Еникеева.

Специалист также отметила, что последствия пандемии обычно выражаются в постковидной депрессии и тревожном состоянии. А те, кто пытается преодолеть тревогу с помощью атрибутов БДСМ, ошибаются и должны обратиться к хорошему психотерапевту.