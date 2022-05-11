Электросамокаты пытаются сделать безопасными в России. Но никто не решается на очевидный шаг

Новые ГОСТы могут заставить личный электротранспорт ездить медленнее, стать более заметным и безопасным. Однако эти изменения коснутся только новых и прокатных электросамокатов и моноколес. При этом многие специалисты уверены, что для этого хватило бы просто внести транспортные средства в правила дорожного движения, обозначив их статус и права.

В России ограничат электротранспорт

Минпромторг, департамент транспорта Москвы и Научно-исследовательский центр «НАМИ» намерены создать ГОСТы для электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Ведомства хотят, чтобы производители ограничили скорость до 25 километров в час на всех ввозимых в Россию средствах индивидуальной мобильности.

Кроме того, средства передвижения должны иметь систему спутникового слежения и автоматически переходить в «пешеходный режим» в парках со скоростью меньше шести километров в час. Также водитель должен активировать транспортное средство двумя разными кнопками, а в случае одновременного нажатия газа и тормоза самокат или моноколесо должны остановиться. Обязательным будет наличие катафотов.

Кроме того, если в системе питания возникнет поломка, средство индивидуальной мобильности должно плавно затормозить, причем моноколесо — еще и со звуковым сигналом. Противоскользящая поверхность у электросамокатов должна иметь площадь не менее 150 квадратных сантиметров, диаметр и ширина шин — не менее 125 и 25 миллиметров соответственно.

Прокатные самокаты уже замедлили

В конце марта этого года Верховный суд России разрешил признать электросамокаты транспортным средством. Однако корректировки правил дорожного движения пока не произошло. При этом в 2021 году, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, произошло 672 аварии с участием средств индивидуальной мобильности. В этих ДТП погибли 20 человек, 704 получили травмы различной степени тяжести.

Инициативу создания ГОСТов уже раскритиковали. Руководитель «Центра индивидуальной мобильности» Михаил Денисов подчеркнул, что к автомобилям и мотоциклам предъявляют менее серьезные требования. Кроме того, обязательное ограничение скорости может обернуться падением: на моноколесе не получится кататься со скоростью шесть и менее шести километров в час.

Источник фото: velodrive.ru

На данный момент в России имеют ограничение скорости только кикшеринговые самокаты. При покупке такого средства передвижения можно выбрать модели, которые развивают скорость до 80-100 километров в час, моноколесо — 50-80 километров в час. Однако у некоторых гаджетов часто стоят ненадежные аккумуляторы, которые взрываются при зарядке.

Электросамокаты не указаны в ПДД

Организатор движения городских самокатов Let’s kick Moscow Александр Нилов пояснил «360», что практика ограничения скорости на электросамокатах и моноколесах есть во всем мире. В ГОСТе, который предлагают ввести в России, снижение скорости до 25 километров в час совершенно не главное и не ключевое: на большинство рынков мира самокаты поставляются примерно с таким ограничением.

Однако если мы говорим об ограничениях ради безопасности, почему бы таким же образом не ограничивать скорость автомобилей? Представьте себе точно такой же ГОСТ на автомобили — запретить ездить в городе со скоростью свыше 60-80 километров в час. Но пока что самокаты выглядят для наших чиновников большим злом Александр Нилов организатор движения Let’s kick Moscow.

Нилов отметил, что логичнее было бы сначала определить в ПДД статус средств индивидуальной мобильности и разработать под них правила. Иначе получается, что их правовой статус не определен, то есть нет четкого понимания, где и как на них можно ездить, какие правила безопасности нужно соблюдать.

«Проект ГОСТа планируется обсуждать до конца июня, заявляют его авторы. Если его примут в том виде, в котором он есть сейчас, это, по сути, будут такие заградительные меры и у нас не останется ничего, кроме кикшеринга и пары-тройки моделей электросамокатов. При этом самый интересный вопрос — что делать тем, у кого уже есть электросамокат без ограничителей скорости. И ответа на него, честно говоря, у меня нет», — признался энтузиаст самокатного движения.

Он также отметил, что пока не ясно, кто будет контролировать исполнение ГОСТов. Теоретически контролировать ввоз можно, но сейчас нередко электросамокаты ввозят как какие-нибудь электрочайники или другие бытовые приборы. Однако даже если контроль поставок будет усилен, что будет дальше? Если заботиться о безопасности, нужно будет контролировать личный электротранспорт и на улицах города. То есть поправки в правилах дорожного движения все-таки нужны.

«В проекте Министерства транспорта говорится, например, что контроль за исполнением правил для средств индивидуальной мобильности должен осуществляться с помощью видеофиксации камер, которые висят у нас по городу. Но ведь Москва не вся Россия, только в крупных городах есть качественные системы видеонаблюдения. Получается, и контроль будет работать не во всех городах. Поэтому вопросов, конечно, больше, чем ответов», — сказал Нилов.

Важен контроль за ГОСТом

Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян в разговоре с «360» подчеркнул, что речь идет о государственном стандарте на устройства. Если производитель сразу будет следовать ГОСТам, в правила дорожного движения просто не понадобится добавлять статью о средствах индивидуальной мобильности. Они будут безопасными и на дорогах, и в парках.

«Стандарт в данном случае разработан в интересах безопасности потребителей. Но нужны и эффективные меры контроля за его соблюдением. Вот банальный пример: есть требования к мопедам — они не должны двигаться быстрее, чем 45 километров в час. Производители это делают, но продавец, дилер или дистрибьютор удаляет это ограничение. В результате мы на дороге получаем мопед, который движется со скоростью 75 километров в час. Поэтому весь вопрос в ГОСТе и контроле соблюдения соответствия», — сказал Ян.

Он также добавил, что в данном случае инициатором разработки стандарта являются городские власти, у которых есть достаточно возможностей для того, чтобы контролировать исполнение ГОСТов. Можно быть уверенными, что по крайней мере в Москве их точно будут соблюдать, отметил он.

Источник фото: autonews.ru

Роберт Ян отметил, что речь не идет о согласии производителей: они просто должны будут это сделать. Это вопрос доступа к рынку. Аналогичные ситуации были, когда все легковые автомобили, которые продаются в России, обязали оборудовать системой «ЭРА-ГЛОНАСС» или разместить на верхней детской одежде светоотражающие полосы.

«Средства индивидуальной мобильности являются источником опасности для окружающих или самих пользователей. Люди на самокате не ощущают скорость, насколько она высока. Есть много примеров. Вот человек на моноколесе движется со скоростью автомобиля. Но при этом в автомобиле и даже мотоцикле есть предусмотренные конструкцией средства безопасности, а у моноколеса их нет. Для его пользователя ДТП на высокой скорости — это гарантированный смертельный исход», — подчеркнул эксперт.