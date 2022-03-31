Электросамокаты признали транспортом. Но сократить количество аварий это не поможет

Верховный суд России разрешил отнести электросамокаты к транспортным средствам. Решение пока не вступило в законную силу до рассмотрения апелляции. Но даже если ее отклонят, ситуация с подобными средствами передвижения не сильно изменится. Окончательную точку в этом вопросе должны поставить корректировки в Правилах дорожного движения (ПДД). Пока же за ситуацией с электросамокатами продолжат следить дорожные инспекторы.

Судебное решение

Иск в Верховный суд подал участник аварии. Мужчина пояснил, что во время поездки за рулем машины он столкнулся на дороге с электросамокатом. В результате ДТП водитель электросамоката погиб. Следователь в ходе судебной экспертизы отнес электросамокат к механическим транспортным средствам — именно этот факт и потребовал оспорить истец, который настаивал, что погибшего нужно рассматривать как пешехода.

Но суд учел мнение ответчиков, которые отметили, что в законодательстве не прописан список транспортных средств. Есть только их функционал (перевозка по дорогам людей, грузов или оборудования) и технические характеристики (мощность двигателя и скорость).

Также водители электросамокатов не выделены в ПДД в отдельную категорию участников дорожного движения, но часто их скорость превышает 25 километров в час, что сравнимо с мопедами и мотоциклами. В результате суд встал на сторону ответчиков и разрешил приравнять электросамокат к транспортному средству.

Повышение ответственности

Электросамокаты, моноколеса и другие электрические средства передвижения пока относятся только средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Минтранс еще в 2019 году начал проработку поправок в ПДД, чтобы прописать для них ограничения, вроде выезда на тротуары или передвижения по велодорожкам, а также ограничения скорости.

Но работа над законопроектом идет до сих пор, а пока сотрудники ГИБДД ориентируются на закон, который не включает в понятие транспортное средство устройства, чья максимальная скорость не превышает 25 километров в час. В МВД обещали, что поправки окончательно примут весной-летом этого года.

Как заявил «360» эксперт по городскому транспорту Роберт Ян, электросамокаты сегодня могут ездить по правилам для велосипедистов.

«На обычном самокате можно передвигаться по тротуару, если это не помешает движению пешеходов. На электросамокате можно передвигаться по тротуару, если там есть специальная разметка. Если ее нет, то нужно занимать крайнюю правую полосу проезжей части», — заявил эксперт.

Но при выезде на дорогу у водителей электросамокатов повышается ответственность. Потому что у простых велосипедистов и самокатчиков штраф — это максимальное наказание, а у участников дорожного движения — минимальное.

«Инспекторы дорожного движения внимательнее относятся к тем, кто находятся на дороге. Поэтому в случае нарушения, если самокат проехал по тротуару на красный свет, то он отделается только свистком, а электросамокат могут задержать на три часа, как полноценного участника движения», — отметил он.

Что будет с прокатом?

Кикшеринг (прокат электросамокатов) регулируется правилами пользования дорожной сети города, заявил Роберт Ян. То есть мэрия сама определяет скорость и места, где могут ездить прокатные СИМ.

«Все, что касается контроля движения, город не может регулировать — это ответственность ГИБДД. Но если мы говорим про Москву, то на некоторых тротуарах есть разметка для велодорожек и в городе определено, что по ним могут двигаться в том числе и на электросамокатах и моноколесах. Это местное законодательство», — пояснил он.

По мнению эксперта, этим летом для электросамокатов могут ввести новые ограничения. К примеру, уже запрещено превышать скорость в 15 километров в час во время проезда по велодорожке на тротуаре в определенных зонах. Но в других местах этих ограничений нет, потому их могут ввести.

«Я не предвижу, что это как-то повлияет на этот рынок, что он как-то сожмется или уменьшится. Единственное, что можно ожидать, что будет больше внимания со стороны ГИБДД. Начнутся предупреждения, напоминания, что может сказаться на спросе, потому что люди не захотят вникать в эти нюансы, но в итоге все должно выровняться, потому что это удобный способ передвижения», — подытожил эксперт.

По данным МВД, за первые шесть месяцев прошлого года в России произошло 180 аварий с участием электросамокатов и других СИМ. При столкновениях погибли пять человек, пострадали почти 200. Но в статистику попали не все случаи. Отсутствие статуса транспортного средства не позволяет считать электросамокат участником аварии.