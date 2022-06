Электронная сигарета может травмировать лицо и руки. Чем опасны устройства для курения

Подросток пострадал от взрыва электронной сигареты. Вместо того чтобы выпустить пар, устройство разорвалось у него в руках. Причиной подобных ЧП нередко может стать их низкое качество. Устройство для курения также опасно для подростков из-за своего вредного состава.

Источник фото: freepik

Электронная сигарета взорвалась во рту у 13-летнего подростка в Химках. По данным следствия, 26 июня вечером парень находился возле дома в микрорайоне Сходни и курил электронную сигарету. Но устройство не выпустило пар и вместо этого «разорвалось вследствие хлопка». Мальчика увезли в тяжелом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

В результате ЧП возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание — лишение свободы на шесть лет. Сейчас следователи проводят допросы и пытаются установить место сбыта сигарет.

Мать мальчика рассказала, что устройство кто-то подкинул в почтовый ящик ее свекрови. Подросток забрал его и на полпути до дома решил открыть крышку. Она сразу взорвалась.

По словам женщины, у ее ребенка порвался нос, частично выбило зубы, а также повредило пальцы. Из-за серьезного лечения семиклассник пробудет в больнице достаточно долго, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Низкое качество вейпов

Нередко причиной взрыва электронной сигареты становится ее низкое качество. По словам главного врача, нарколога Алексея Казанцева, при производстве вейпов зачастую случаются проблемы.

Бывают случаи взрывов. Взрывается устройство, и страдает человек, который курит. Могут пострадать его кожные покровы, конечности. Он ведь пальцами держит сигарету Алексей Казанцев.

Российский политический деятель, депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев также отметил, что электронные устройства взрываются чаще всего из-за низкого качества при производстве.

«Нет никаких нормативов и системы регулирования, а также и регулятора в стране. Для алкоголя есть Росалкогольрегулирование, так и здесь должен быть Ростабак. <…> Состав того, что внутри, никто не проверяет. Каждый помещает туда что хочет. Местами мы находим даже мышьяк», — рассказал Хамзаев.

Источник фото: freepik

Взрывоопасным оказывается аккумулятор электронной сигареты. При неправильном использовании и несоблюдении мер предосторожности он может сдетонировать.

Самый опасный вариант — электронные сигареты с механическим нагреванием. В таких устройствах напряжение подается при нажатии кнопки, а внутри не встроена защита. В итоге курящий может легко допустить короткое замыкание, как следствие — взрыв, написал сайт E1.ru.

Опасность электронок

Похожий случай произошел пять лет назад. У 17-летнего парня во рту взорвалась электронная сигарета. Урон был настолько сильный, что медики сравнили травму от вейпа с выстрелом в голову — у него выбило зубы и раздробило кости лица.

Парню провели несколько операций. Сначала стабилизировали его состояние, а потом восстанавливали кости лица, сшивая их металлическими скрепками.

Аналогичное ЧП произошло и в США. Житель штата Массачусетс неудачно затянулся электронной сигаретой, после чего она сразу взорвалась. В больнице мужчине наложили 12 швов.

Электронные сигареты могут нанести вред курящему и своим составом. По словам нарколога Алексея Казанцева, для жидкости в электронных устройствах используют ряд веществ, который оказывает отравляющее и токсическое действие на организм.

«В составе есть формальдегид и глицерин — те вещества, которые могут вызвать онкологические заболевания. Содержание табака в электронных сигаретах тоже не на низком уровне. Все это может привести к нарушению работы бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем», — рассказал Казанцев.

Примеров, когда подростки страдали от самого курения электронных сигарет, немало. В Алтайском крае после затяжек вейпом скончался 12-летний мальчик, еще двух девушек 17 и 18 лет госпитализировали. Подростки покурили электронное устройство, и после этого им стало плохо. Наутро их нашла бабушка одной из девочек в бессознательном состоянии. В январе этого года 11-летний мальчик тоже отравился электронной сигаретой. Подростку стало плохо на остановке общественного транспорта.

В конце прошлого года в России зафиксировали первый случай заболевания EVALI (e-cigarette or vaping product use associated lung injury) у 17-летнего жителя Москвы. Подросток активно курил вейп, но позже у него появился кашель, одышка, рвота и боль в животе.