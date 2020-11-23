Россиянам пообещали дешевый электрокроссовер. Эксперты усомнились и в цене, и в параметрах

Первый российский электрокроссовер «Кама-1» готов к запуску в производство. Обещают отличные технические характеристики и привлекательную низкую цену. Но автоэксперты называют параметры завышенными и «бумажными». И говорят, что мелкосерийные авто никогда не бывают дешевыми.

Российский электромобиль «Кама-1» готов к серийному производству, пишут «Известия». Его разработали специалисты центра «Новые производственные технологии» Национальной технологической инициативы (НТИ), индустриальным партнером выступил КамАЗ. На дорогах кроссовер сможет появиться уже в 2021 году. Испытания электрокара завершат в начале декабря. Увидеть новинку можно будет на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020.

Характеристики и цена

Длина четырехместного электрокара с багажником — 3,4, ширина — 1,7 метра. Полного заряда штатной батареи в 33 киловатт-часа хватит на преодоление 300 километров по трассе или 250 километров в городе. Причем зарядка ее до 70-80% займет всего 20 минут. Правда, только на специальной станции, которых даже в крупных городах пока не очень много. Зарядка от городской электросети с напряжением в 220 вольт продлится до нескольких часов.

Заявленные скоростные характеристики машины таковы: максимальная скорость 150 километров в час, разгон до 60 за три секунды. Отличие кроссовера от обычных электрокаров в его экстерьере: высокий клиренс, короткие задние и передние свесы. То есть внешне автомобиль действительно похож на «паркетник».

При годовом выпуске в 20 тысяч машин, уточняет газета, базовая комплектация «Камы-1» обошлась бы в миллион рублей. Но в июле электрокары включили в госпрограмму льготного автокредитования. Это означает, что покупатели получат на них 25-процентную скидку.

«Бумажные» параметры?

Машина с такими заявленными производителем характеристиками не сможет стоить миллион в розницу минус 250 тысяч от государства, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Это «бумажная цена». На деле стоимость будет выше. Производство в 20 тысяч авто в год мелкосерийное, оно физически не может быть дешевым. Ни один аналог «Камы-1» не стоит так мало. Электромобили в принципе обходятся покупателям дороже обычных авто.

«Все заявленные характеристики, включая сроки выхода этой модели в производство, нереальны. Более того, опровергаются существующими, уже производящимися электромобилями. Это, по сути, модель, которая есть на бумаге. Как можно говорить о том, как она будет вести себя в реальных условиях?» — удивился Шкуматов.

Вопросы возникают и к обещанному пробегу авто, добавил автоэксперт. В среднем электрокары расходуют 0,2-0,25 киловатт-часа энергии на каждый километр пути. С учетом разгонов и торможений, потерь на обогрев и так далее заявленных 33 киловатт-часа хватит максимум на 120 километров пути. То же касается обещания работать при температуре до -50 градусов. Тот же Nissan Leaf с подогревом батареи при минусовой температуре проезжает всего 40-50 километров.

Проблемы с заправками

Из-за отсутствия развитой сети быстрых электрозаправок россияне пока предпочитают гибридные авто, сообщил «360» автоэксперт Владимир Бахарев. Такие машины способны заряжать батарею во время езды на двигателе внутреннего сгорания.

«Что касается полных „электричек“, то, как правило, люди мастерят у себя что-то возле гаражей, возле дома, чтобы заряжать автомобили. Мне не кажется это безопасным с точки зрения пожарной безопасности. Но, думаю, будущее за ними. Вопрос инфраструктуры — это вопрос времени», — сказал он.

В теории при появлении достаточного количества машин под них могут переделать зарядки для общественного электротранспорта. Но в целом из-за этой проблемы электрокары могут пользоваться спросом лишь в крупных, наподобие Москвы или Петербурга, городах. Где помимо низкой стоимости заправки власти предлагают преференции по бесплатной парковке. К тому же последнее поколение батарей слабо реагирует на погоду и хорошо держит заряд на холоде.

Правда, надо помнить, что если такая машина сломается, починить «на коленке» в гаражном сервисе ее не получится. Придется обращаться к узкоспециализированным автомеханикам. В какую сумму обойдется обслуживание, пока не ясно, но оно явно не будет дешевым.